Früher war mehr Lametta …

Foto: Studio Loriot Loriot-Hundefamilie Alles, was er macht, ist sinnlos ...

Das ist nur eins der unzähligen Zitate des Humoristen Victor von Bülow alias Loriot, das heute zum allgemeinen Sprachgebrauch gehört. Das Caricatura Museum Frankfurt zeigt anlässlich des 100. Geburtstags die offizielle Werkschau von Loriot.

Sein scharfer Blick entlarvte die bürgerliche Mittelschicht in ihrer Durchschnittlichkeit und Konventionsverbissenheit. Seine Aufmerksamkeit richtete Loriot selten auf das aktuelle politische Tagesgeschehen, sondern mehr auf den Alltag und das Familienleben.

Dabei führt Loriot seine Charaktere nie vor oder setzt sie herab. Sein Blick ist vielmehr ein menschlicher, der nur allzu Menschliches ironisch und immer auch selbstironisch auf die Schippe nimmt.

Loriot selbst war Perfektionist und achtete insbesondere in seinen TV-Sketchen, Filmen oder Theaterarbeiten auf jedes noch so kleine Detail.

Die Werkschau im Caricatura Museum Frankfurt dokumentiert den Künstler und sein Werk in vollem Umfang: Von den ersten Arbeiten als Werbegrafiker, die bislang noch nie ausgestellt wurden, über Zeichnungen und Cartoons bis zu seiner Opernleidenschaft sowie zu Auszügen seines filmischen Werks in einem eigens im Museum eingerichteten Kino. Einen besonderen Bezug zu Frankfurt und dem Caricatura gibt es auch: Loriot lieferte das erste Titelbild der Satirezeitschrift „Pardon“, einem Sprachrohr der Neuen Frankfurter Schule, deren künstlerisches Erbe den Grundstock der Sammlung des Caricatura Museums bildet. Victor von Bülow wäre in diesem Jahr 100 Jahre geworden. Er starb 2011 in seinem Haus in Ammerland.

Noch bis 5.2.2024, Caricatura Museum Frankfurt – Museum für komische Kunst, Weckmarkt 17, Frankfurt, caricatura-museum.de

Das Kino im Deutschen Filmmuseum zeigt begleitend zur Ausstellung Filme von Loriot; am 16. und 21. November die Komödie „Pappa Ante Portas“