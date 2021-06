Frankfurt: Kundgebung gegen Queer*feindlichkeit

× Erweitern Foto: Anete Lusina, pexels.com, gemeinfrei Kundgebung Hauptwache

Seit Kurzem gilt im EU-Land Ungarn ein Gesetz, das die Informationsrechte von Jugendlichen bezogen auf LSBTIQ*-Themen erheblich einschränkt und zum Teil verbietet. Das Thema schlug in den vergangenen Wochen große Wellen: Von Seiten der EU wurde unter anderem über Sanktionen gegenüber Ungarn angedacht, einige fordern inzwischen sogar den Ausschluss des Staates aus der EU.

Als solidarisches Zeichen sollte das Münchner Fußballstadion zum Spiel Deutschland gegen Ungarn am vergangenen Mittwoch in Regenbogenfarben beleuchtet werden, was jedoch von der UEFA untersagt wurde. Stattdessen zeigen am Spielabend viele andere Gebäude und Fußballstadien in Deutschland die Regenbogenfarben als Zeichen der Solidarität.

„Es kann nicht bei Symbolen bleiben, es müssen auch Taten folgen“ – so die Forderung vieler, unter anderem auch der Regenbogen-Crew der AHF. „1989 ermöglichte Ungarn meinen Eltern die Freiheit, indem es die Grenzen öffnete. Heute blicke ich traurig nach Ungarn und frage mich, wie konnte es soweit kommen, dass Menschenrechte nun missachtet werden?“, fragt zum Beispiel Lucas Nykodym von der Regenbogen-Crew.

Anlässlich des Stonewall Riot Day am 28. Juni wird um 19 Uhr eine von der Regenbogen-Crew organisierte Kundgebung auf der Hauptwache stattfinden.

Als Redner*innen sind unter anderem mit dabei: Verena David vom Vorstand der AIDS-Hilfe, Sue Ehmisch von der Deutschen Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität dgti sowie Lars Thomas und Lucas Nykodym von der Regenbogen-Crew.

Der Stonewall Riot Day erinnert an den ersten Tag der Aufstände in der New Yorker Bar Stonewall Inn in der dortigen Christopher Street; die mehrtägigen Stonewall Riots gelten heute als Intitialereignis der weltweiten queeren Emanzipationsbewegung; zum Beispiel sind die jährlichen CSDs („Christopher Street Day“) nach ihnen benannt.

28.6., Hauptwache (vor der Katharinenkirche), Frankfurt, 19 Uhr, www.ah-frankfurt.de