Frankfurter Ring: Events für Körper, Geist & Seele

Work-Life-Balance, ein ganzheitlich gesunder Lebensstil und Ausgeglichenheit – das sind nur einige Dinge, nach dem viele im hektischen Alltagsleben suchen. Der Verein Frankfurter Ring beschäftigt sich bereits seit seiner Gründung im Jahr 1969 mit diesen Themen und bietet eine Fülle von alternativen Herangehensweisen, spirituellen Lehren und achtsamkeitsfördernden Workshops sowie Ausbildungen in diesen Bereichen.

„Wir sehen unsere ganzheitlichen Methoden und unsere Tätigkeit im Bereich der Erwachsenenbildung als gesellschaftlichen Auftrag und Ergänzung zum bestehenden Gesundheitssystem“, erklärt Brita C. Dahlberg, erste Vorsitzende und Leiterin des Frankfurter Ring e.V.. „Der Mensch ist ein Teil der Umwelt, aber dieses Verhältnis ist zunehmend gestört. So kommt man nicht zum Erblühen. Fürs Erblühen möchten wir wieder die Vorrausetzungen schaffen und sensibilisieren, wie wichtig ganzheitliche Gesundheit ist. Unsere Angebote vermitteln nicht nur Wissen, sondern auch innere Weisheit. Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe und geben die Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten zu erforschen und weiterzuentwickeln“.

In den Leitgedanken des Vereins heißt es: „Wir setzen uns für Bewusstseins-erweiterung, Erkenntnis, Intelligenz, Schönheit und Kreativität ein“. Brita C. Dahlberg erklärt: „Bewusstseinserweiterung ist ein weites Gebiet. Dabei kann es zum Beispiel um die Frage gehen, wie ich in diesen Krisenzeiten gut durch den Alltag komme“. Zur Orientierung und insbesondere für Neueinsteiger bietet der Verein mindestens einmal pro Woche seine sogenannten „Erlebnisabende“ an: hier wird online und gratis informiert und verschiedene Workshops, Methoden und Lehrer vorgestellt. Eine Vielzahl der Workshops und Ausbildungsangebote richtet sich explizit an Frauen – warum nicht auch explizit an Männer?

Dahlberg nennt zwei Gründe: „In den helfenden und heilenden Berufen arbeiten immer noch verstärkt Frauen. Außerdem sind Frauen meist experimentierfreudiger“. Im Bereich Medialität gäbe es aktuell erstaunlicherweise wiederum viele Männer, die sich ausbilden ließen. „Bei uns sind Männer wie Frauen gleichermaßen willkommen“, betont Brita C. Dahlberg.

„Gerade im Coaching-Bereich hat sich in den letzten Jahren viel getan. Männer sind offener für alternative Wege geworden, siehe die Deutsche Fußballnationalmannschaft unter Jogi Löw und Jürgen Klinsmann. Sie beschritten neue Wege, wie man ein erfolgreiches Team aufbaut“. Ein Blick in das umfangreiche Programm und die zahlreichen Erlebnisabende des Frankfurter Ring lohnt auf jeden Fall.

Frankfurter Ring, Oeder Weg 43, Frankfurt, Tel: 069-51 15 55, Infos & Angebote über frankfurter-ring.de