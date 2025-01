Frankfurter Verband: Regenbogenschlüssel

Foto: Thuzar Khin Myat / Frankfurter Verband / Julie-Roger-Haus JulieRogerHaus

Das Julie-Roger-Haus des Frankfurter Verbands gehört zu den wenigen Alten-und Pflegeheimen Frankfurts, die sich intensiv mit Diversitymanagement auseinandersetzen und dabei die sexuellen und geschlechtlichen Identitäten der Bewohner*innen berücksichtigen.

Das Julie-Roger-Haus tut dies schon seit vielen Jahren und wurde im Oktober 2024 erneut mit dem Qualitätssiegel „Regenbogenschlüssel“ zertifiziert. „Das Zertifikat wird alle zwei Jahre erneuert beziehungsweise rezertifiziert“, erklärt Armin Blum, Leiter des Julie-Roger-Hauses. „Die Erneuerung erfolgt auf freiwilliger Basis, ist jedoch notwendig, um das Siegel weiterhin nutzen zu dürfen“. Das Verfahren „Regenbogenschlüssel“ zur Sensibilisierung von Pflegeeinrichtungen auf queere Themen stammt ursprünglich aus den Niederlanden.

Frédéric Lauscher, Vorstandsvorsitzender des Frankfurter Verbands, erinnert sich anlässlich der Zertifizierungsfeier im Oktober an die Anfänge in Frankfurt: „Vor 2006 haben wir uns kaum Gedanken über die Bedürfnisse älterer schwuler Menschen gemacht. Wir dachten es sei genug, alle gleich zu behandeln, ohne auf individuelle Unterschiede Rücksicht zu nehmen“.

Die Wende kam, als drei ältere Herren in Lauschers Büro kamen und sich erkundigten, was der Frankfurter Verband für schwule Männer tut. „In Deutschland gab es seinerzeit keine entsprechenden Konzepte. Wir haben uns in Europa umgesehen und in den Niederlanden die Idee der ‚Roze Loper‘ entdeckt, die in Pflegeeinrichtungen für Vielfalt und Akzeptanz stehen“.

Gaby Grossbach, Diversitätsbeauftragte des Hauses, ergänzt, dass der „Regenbogenschlüssel“ im Julie-Roger-Haus nicht bloß ein Zertifikat sei, sondern tagtäglich im Alltag gelebt werde: „Jeder Mensch, der bei uns einzieht, darf und soll so sein, wie er ist – darauf legen wir großen Wert“. Neben dem Julie-Roger-Haus soll auch das Sozial- und Rehazentrum West des Frankfurter Verbands in zwei Jahren seine Rezertifizierung bekommen. „Wir streben an, alle unsere Häuser in den nächsten Jahren auf den Weg zu bringen“, ergänzt Armin Blum.

www.frankfurter-verband.de

Allgemeine Informationen zum Thema queere Senioren in Frankfurt über www.initiative-regenbogenpflege.de, www.schwule-senioren-frankfurt.de