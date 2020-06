× Erweitern Foto: FrankfurtStyleAward FRANKfurtstyleaward

Unter dem Motto „Benefits of Change“ präsentiert sich der FRANKfurtstyleaward, der internationale Nachwuchswettbewerb für Mode und Design, in seinem 13. Jahr erstmals in einer digitalen Version.

„Wir sehen uns verpflichtet, die talentierten internationalen Nachwuchsdesigner, die sich für den FRANKfurtstyleaward beworben haben, auf jeden Fall vorzustellen – trotz aller Einschränkungen, die wir hinnehmen müssen“, heißt es in einer Erklärung des Teams.

„Diese jungen Menschen haben es mehr denn je verdient, dass man ihren kreativen Botschaften zuhört“. Das Motto „Benefits of Change“ zielt in diesem Jahr insbesondere auf Klimawandel und den Schutz der Umwelt ab.

Aus den Top-60-Finalisten wählt im Laufe des Juni eine internationale Jury die 10 besten Entwürfe aus, die am 27.6. in einem virtuellen Showroom zu sehen sein werden; am gleichen Tag wird die Gewinner*in des diesjährigen Style Awards gekürt. Checkt die Mode von morgen!

27.6., www.FRANKfurtstyleaward.com