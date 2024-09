× Erweitern Foto: Vanessa P. Fransenflohmarkt

Perücken, schräge und schrille Kostüme, Schmuck, Abendkleider und High Heels in allen Größen: Vanessa P. und „Showgirls“-Kollegin Flora Soft laden zum Fransenflohmarkt mit einem bunten Fundus an Showbekleidung aus zweiter Hand. Bestimmt gibt’s zu jedem Teil eine spannende Geschichte zu erzählen, und Stylingtipps gibt’s von den beiden Bühnenprofis natürlich gratis dazu. Alles bei einem lockeren Sonntagskaffee in Manuela Mocks „Transnormal“-Laden.

29.6., Transnormal, Baseler Platz 8, Frankfurt, 20 Uhr, Eintritt frei