Gay, Queer, Kinky, Fancy: Im Dezember feiert die „Freaks Come Out“ ihre Party-Premiere und kündigt einen Abend mit Techno- und Tech-House-Sounds, NuDisco und House, sexy Hedonismus, Gelüsten und Sünden an – natürlich inklusive Dark- und Chill-Area.

Für den korrekten Sound sorgen DJ Fer Fox von der Sexy! in Köln, der ebenfalls zum ersten Mal in Frankfurt auflegt. Dazu kommen CRSTN von der „Let’s Go Queer“ in Wiesbaden, Mark Hartmann (Pure, GRIND) und ein „Special Guest“ (Vorfreude ist ja immer die schönste Freude). Für die richtigen Vibes am Abend sorgen außerdem die Godmothers of Sin alias Ember Remember, Daniella Dikket und Juliane Konchakovskaya.

Für die Freaks Come Out gilt ein passender Dresscode: Be Kinky! Be Creative! Das bedeutet: keine Straßenklamotten, sondern Leder, Latex, Harness, kinky Sportswear, Fetisch, Masken, Netz-Wear oder Puppy-World. Die Door-Queen checkt alle Styles beim Einlass! Whip it!

14.12., Dough House, Kleine Rittergasse 19 – 21, Frankfurt, 23 – 5 Uhr, www.instagram.com/freakscomeoutparty/