× Erweitern Foto: Edition Salzgeber Kokon Kokon

Die Freiburger Lesbenfilmtage feiern in diesem Jahr ihr 30. Jubiläum – und das Geburtstagsprogramm kann sich sehen lassen:

Der Eröffnungsfilm „Der Honiggarten“ führt nach Großbritannien in den 50ern: Nach ihrer Scheidung lebt Lydia mit ihrem Sohn Charlie allein. Als sie ihren Job und ihre Wohnung verliert, wird sie von ihrer Freundin Jean aufgenommen. Jean eröffnet Lydia eine völlig neue Welt und die beiden Frauen entdecken ihre Gefühle füreinander. Der 8-jährige Charlie sieht das Glück seiner Mutter und erzählt freimütig von der Frauenfreundschaft; für Lydia und Jean beginnt damit ein Spießrutenlauf …

× Erweitern Honiggarten Trailer

Gezeigt wird außerdem der jüngst mit dem Bayerischen Filmpreis ausgezeichnete Coming-of-Age-Film „Kokon“, in dem die 14-jährige Nora durch die Freundschaft zur unkonventionellen Romy nicht nur ein eigenes Selbstbewusstsein entdeckt.

× Erweitern Kokon Trailer

Die Festivalmacher*innen freuen sich außerdem auf die Dokumentation „Uferfrauen“ die sechs lesbische Frauen in der ehemaligen DDR portraitiert. Die Regisseurin Barbara Wallbraun wird zur Filmvorführung anwesend sein.

Bemerkenswert ist auch der türkische Film „Love, Spells and all that“, in dem Regisseur Ümit Ünal die Jugendliebe von Eren und Reyhan wieder aufflammen lässt; ein glücklicher Sommer voller Liebe und Leidenschaft wurde einst von Erens Vater unterbunden, in dem er dafür sorgte, dass die beiden Frauen sich nicht mehr sehen können. Nach den Tod des Vaters treffen sich die beiden Liebenden wieder. Trotz der prekären Lage für queere Menschen in der Türkei wurde der Film mit gleich mehreren Preisen ausgezeichnet.

× Erweitern Love Spells and all that Trailer

Nachdem die Freiburger Lesbenfilmtage im vergangenen Jahr pandemiebedingt ausfallen musste, fahren die Macher*innen in diesem Jahr dreigleisig: Die Vorstellungen werden sowohl im Kommunalen Kino, im Open Air Kino im Schwarzen Kloster und als Stream gezeigt.

Alle Infos zu Spielzeiten, Spielorten und Zugang zum Stream gibt’s über die Website.

www.freiburger-lesbenfilmtage.de