Fresh Faces: Laurin & Lin

× Erweitern Foto: Berlinblick Jens Ochmann Hoernig Laurin und Lin

Die beiden Jungs sind einfach omnipräsent: Nicht nur auf allen Social-Media-Kanälen trifft man das sympathische Paar Laurin und Lin, sondern auch im Real Life, als Hosts oder Show-Act bei Partys. Und sie leben in Frankfurt! Drei Gründe, um die beiden vorzustellen.

Stellt euch bitte beide kurz vor; wo kommt ihr her und wie seid ihr nach Frankfurt gekommen?

Laurin: Ich bin Laurin. Ich komme ursprünglich aus Darmstadt und lebe jetzt seit ungefähr einem Jahr mit Lin zusammen in Frankfurt. Ich hatte, bevor ich Lin kennengelernt habe, schon überlegt, nach Frankfurt zu ziehen, da ich dort als Rettungssanitäter gearbeitet habe. Als ich Lin dann kennenlernte, hat es einfach perfekt gepasst. Ich begann eine Ausbildung als Pflegefachmann und wir beschlossen zusammen zu ziehen.

Lin: Olá, ich bin Lin, ich komme ursprünglich aus Salvador in Brasilien. Vor ungefähr 13 Jahren kam ich nach Deutschland und lebe seitdem auch in Frankfurt. Ich habe damals Informatik an der Goethe Uni studiert, habe dann das Studium abgebrochen und habe mich als Einzelunternehmer selbstständig gemacht. Ich arbeite von zuhause aus, als User Experience (UX), User Interface (UI) und Grafik Designer spezialisiert auf Start-ups. Ich gründete am Anfang meines Studiums eine WG in Sachsenhausen und habe ungefähr fünf Jahre in der WG gelebt. Nach ungefähr drei Monaten unserer Beziehung zog Laurin bei mir in ein. Wir haben die WG dann direkt aufgelöst und wohnen mit unseren vier süßen Meerschweinchen zusammen.

× Erweitern Foto: Niels Brähler Lin und Laurin

Wie und wann habt ihr euch kennengelernt und beschlossen, euer gemeinsames Leben öffentlich zu zelebrieren?

Laurin: Kennengelernt haben wir uns über Social Media, über Instagram. Wir haben und zuerst monatelang und unregelmäßig geschrieben. Irgendwann haben wir uns dann verabredet, um zusammen auf die GRIND-Party zu gehen, die Lin auf Social Media promotet hat. In der Woche danach haben wir uns dann bei Lin getroffen und zusammen zu Abend gegessen. Von dem Tag an waren wir dann eigentlich fast jeden Tag zusammen.

Lin: Mein Weg zum Social Media und Co.: Ich hatte ein ein sehr ungesundes Leben geführt, wog 105 Kilo und war übergewichtig. Dadurch litt ich unter Magen-, Migräne- und Allergie-Problemen wie Fruktose- und Laktoseintoleranz. Ich habe mir Motivationen bei Instagram gesucht und mich mit Themen wie Diät, Intervallfasten, Fitness und gesunde Ernährung auseinandergesetzt. Dadurch bin ich auf Instagram sehr aktiv geworden und habe mich auf #RoadToSixPack engagiert. Als ich mein Ziel erreichte, habe ich durch Social Media Fotoshooting-Angebote bekommen und als Hobby mit Party-Promotion angefangen.

Nach unserem Kennenlernen habe ich weiterhin Social Media, Party-Promotions und Fotoshootings gemacht, am Anfang war Laurin als Gast dabei und hat langsam auch mit Shootings und Co. angefangen.

Wir fanden auf TikTok ein Gay-Couple aus den USA, Nick and Pierre. Sie haben uns motiviert, in einer sehr dezenten, etwas romantischen und ein bisschen „cringen“ Art und Weise unsere Liebe öffentlich zu zelebrieren.

× Erweitern Foto: Niels Brähler Laurin und Lin

Wart ihr auch vor eurer Beziehung (also solo) schon auf Social Media aktiv?

Laurin: Lin war vor unserer Beziehung schon länger auf Instagram sehr aktiv. Er hat vor allem Posts und Gruppen zum Thema Fitness gemacht. So hatte er schon circa 10.000 Follower als wir uns kennenlernten. Ich war weniger aktiv in Social Media und habe nur sporadisch auf Instagram gepostet. Wir beide waren allerdings nicht auf TikTok aktiv. Die Idee, TikToks zu machen und als Paar auf Social Media aktiv zu werden, kam erst im Laufe unserer Beziehung auf.

Body Consciousness, Sex Positivity und Queer Positivity – sind das eure wichtigsten Botschaften?

Foto: Oliver Laurin und Lin

Lin: Am wichtigsten ist uns, dass jeder sein Leben so leben darf, wie er oder sie es für richtig hält. Freiheit und Toleranz sind für uns also sehr wichtige Werte. Wir finden, dass jeder seinen Körper lieben und wertschätzen sollte. Für uns bedeutet das vor allem, dass man seinen Körper pflegt und bewegt, also viel Sport treibt. Wir sind auch nicht schüchtern. Gerne kann man sich anziehen, wie man will und dabei auch freizügig sein. Wir finden, man sollte immer offen für Neues sein, Erfahrungen sammeln und Dinge ausprobieren. Ich bin eine „Fitness-Rat“, tanze und schwimme gerne. Laurin treibt verschiedene Arten von Sport, zum Beispiel spielt er in einer Darmstädter Eishockey-Mannschaft, fährt gern Mountainbike mit Freunden, schwimmt und macht Fitness.

Habt ihr als schwules Paar auch schon Hasskommentare bekommen? Falls ja: Wie geht ihr damit um?

Laurin: Hasskommentare bekommen wir allgemein sehr selten. Das meiste, was wir bekommen, ist wirklich sehr positiv. Grundsätzlich gehen wir auf Hasskommentare nicht ein und lassen uns von sowas auch nicht provozieren. Wir werden solche Kommentare also entweder ignorieren oder löschen. Homophobie wird von uns in keiner Weise toleriert, solche Kommentare werden wir immer sofort löschen.

Ihr beschränkt euch nicht nur auf die virtuelle Welt, sondern seid auch live in Nachtleben zu erleben. Was macht ihr dort und wie kam es dazu?

Laurin: Wir beide gehen einfach liebend gerne feiern, das war auch schon vor Social Media so. Wir lieben vor allem queere und Techno-Partys und genießen die Vielfalt der Menschen. Lin hat schon vor unserer Beziehung Partys und befreundete DJs auf seinem Instagram promotet. Wir wollten aber noch einen Schritt weiter gehen und mehr zur Party-Szene beitragen, die wir so sehr mögen. Das machen wir zum Beispiel regelmäßig als Welcome-Shots-Boys, indem wir Shots verteilen und versuchen, das Eis bei den Gästen ein bisschen zu brechen.

Wo kann man euch in Frankfurt im Juli und beim CSD Frankfurt sehen?

Lin: Momentan haben wir viel um die Ohren. Mit unserer Arbeit, den Meerschweinchen, Auftritten, Fotoshootings und den Social-Media-Kanälen. Dennoch sind wir auf vielen Partys, wie der Atomic, Pure und GRIND, und wir treten als Werbebotschafter für Men's Care auf. Wir wollen dadurch unsere gemeinsame Marke „LaurinAndLin“ weiterentwickeln und promoten.

× Erweitern Foto: Niels Brähler Lin und Laurin

laurinandlin.com, Laurin & Lin bei Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok und Snap Chat