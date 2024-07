× Erweitern Foto: Valentin Fanel „Freshhh“

Beim Tanzabend des Studiengangs BAtanz der HfMDK ist der Titel Programm: „Freshhh 2024“ präsentiert eigene Werke der Studierenden des dritten Studienjahrs; dafür haben die Studierenden mit Bewegung, aber auch Klang und Licht experimentiert. Ihre choreografischen Erkundungen wurden bereits während des Semesters 23/24 im informellen Format „Showings“ vorgestellt. Nun werden die finalen Arbeiten auf der Bühne in der Hochschule präsentiert – also alles Weltpremieren und absolut Fresh! Abgerundet wird der Abend durch drei Wiederaufnahmen aus der BAtanz-Show „the TIMES / the DEPTHS“, die im Juni im Mousonturm zu sehen war: Rena Butlers verspieltes „Aquas Que Van, Quieren Volver“, das düstere „With(in) Chaos“ von Sade Mamedova sowie „Ebb (as in flow)“ von Kristian Lever.

5., 6. und 7.7., HfMDK, Eschersheimer Landstr. 29 – 39, Frankfurt, jeweils 19:30 Uhr (Sonntag 18 Uhr), VVK (empfohlen) über www.hfmdk-frankfurt.de