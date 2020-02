× Erweitern Illustration: Stay Service Fries before Guys

San Francisco is in the house: Die queere Partyreihe im Offenbacher Robert Johnson lässt das Honey Soundsystem mit einer kräftigen Portion Disco-House über den Tanzboden fegen: Jason Kendig, Jackie House und Bezier mit einem Live-Set sind am Start, unterstützt durch Fries- und Robert-Resident Paramida. Das gibt eine abwechslungsreiche Mischung queerer Clubkultur – immer mal wieder über den Tellerrand hinausshauen, gelle?!

8.2., Robert Johnson, Nordring 131, Offenbach, 24 Uhr, www.robert-johnson.de