Willkommen im Frischeparadies

× Erweitern Foto: Luisa Celestino / Frischeparadies

Bundesweit gibt es insgesamt neun der stilvoll gestalteten Frischeparadies-Märkte, in denen sowohl Gastronomie-Profis wie private Genießer eine exquisite Auswahl hochwertiger Lebensmittel finden. Vom frischesten Fisch bis zu edelsten Delikatessen gibt es alles, was die Feinschmeckerwelt zu bieten hat. Das Frischeparadies Frankfurt befindet sich in der Griesheimer Lärchenstraße.

Passion für Fisch

Die frischesten Kreationen aus dem Meer: Die Fischtheke bietet handverlesene Wildfänge sowie nachhaltig gezüchtete Fische und Meeresfrüchte mit einer großen Auswahl an Austern, Garnelen sowie Süß- und Salzwasserfischen – ein Besuch lohnt sich!

× Erweitern Foto: Luisa Celestino / Frischeparadies

Feinkost vom Feinsten

An der Schinken- und Fleischtheke findet man hochwertige Schinken und Wurstspezialitäten aus Italien, Frankreich und Spanien. Hier findet man sogar edelstes Wagyu-Rind und gereiftes Dry Aged Filet.

Das Genießerbistro

Genuss und Lifestyle: Im Tagesbistro des Marktes wird täglich feinste Küche serviert – von köstlicher Bouillabaisse bis zum halben Hummer. Die Tageskarte wechselt regelmäßig. Heißer Tipp: rechtzeitig reservieren

Feine Kost per Klick – der Online-Shop

Das Frischeparadies gibt‘s auch online: Unter www.frischeparadies-shop.de kann man alle Spezialitäten auch bequem online bestellen und direkt nach Hause liefern lassen.

Frischeparadies Frankfurt, Lärchenstr. 101, Frankfurt, Mo bis Fr 9 – 19 Uhr, Sa 9 – 17 Uhr, Bistro: 11:30 – 16 Uhr, www.frischeparadies.de

Tipp: Meat & Seafood Show & Tasting – for Gays and Friends

Der Event am 23. Oktober präsentiert feinste Delikatessen von Premium-Garnelen bis US-Beef, Austern und dazu Champagner, in stilvoller Bistro-Atmosphäre. Die Frischeparadies-Experten verraten dabei viele kulinarische Tipps für noch mehr Genuss.

Do 23.10., 16:30 – 20 Uhr, 169 Euro p.P., buchbar unter www.frischeparadies.de/veranstaltungen#frankfurt