Frischer Anstrich im Bermudadreieck

Seit Mitte Juli ist Max der neue Wirt der ehemaligen bluebar. Die heißt seit Mitte Juli Pink – und seit kurzem bewirtet Max auch die Autographs Bar – die jetzt wieder Tangerine heißt. Max tritt damit die Nachfolge von Norbert an, der seit 2001 als Wirt in der Frankfurter Szene unterwegs ist. Wir haben beide zum Interview getroffen.

Max, du bist den Gästen der beiden Lokale ja schon bekannt. Erzähl ein bisschen über Pink und Tangerine!

Max: Ich bin seit gut drei Jahren für Norbert tätig, hauptsächlich in der Autographs Bar. Im Juli habe ich zuerst die bluebar übernommen und jetzt auch die Autographs. Ich habe mich entschieden, die Autographs wieder in Tangerine umzubenennen, so wie sie früher hieß. Die Idee der Autographs Bar war Norberts Ding, aber da habe ich nicht so einen Bezug zu, daher der Namenswechsel. Wir frischen alles etwas auf, es bleibt aber weiterhin die gemütliche Bar für ein gemischtes Publikum für nette Unterhaltungen – und man kommt hier auch mit den Barkeepern ins Gespräch.

Dem Pink haben wir schon im Juli den neuen Anstrich verpasst. Ich wollte weg von dieser Club-Idee mit Partys und After-Hours und mehr hin zu einer modernen Bar für junge Leute.

Und du, Norbert, scheidest aus dem Bermudadreieck aus?

Norbert: Naja, ich gehe zumindest nicht in Rente. Eigentlich wechsele ich alle fünf Jahre, das ist so mein Turnus. Immer etwas Neues beginnen, sonst wird es mir zu langweilig. So lange wie in der Autographs Bar war ich übrigens bislang noch nie an einem Ort. Und nächstes Jahr werde ich 62, und da dachte ich, das ist doch der richtige Zeitpunkt für einen Neuanfang (lacht). Was das werden wird, kann ich im Augenblick noch nicht sagen.

Regelmäßige Wechsel gehören in der Tat zu deinem Leben; ursprünglich kommst du ja aus der Finanzbranche. Was hat dich zum Wirt gemacht?

Norbert: Ja das stimmt. Zur Gastronomie bin ich eher zufällig gekommen. Ich hatte mein Coming-Out relativ spät, mit Anfang 30, und habe im Bermudadreieck Ali, den damaligen Wirt des Comeback, kennen gelernt. Das war 1997 und dass ich da einsteige, war am Anfang eigentlich nur ein Spaß. Später kam dann das Blue Angel dazu und dann die anderen Bars.

Wie war das bei dir, Max?

Max: Na, ich werde nächstes Jahr 25, fühle mich aber wie 20 (lacht). Ich bin gebürtiger Frankfurter und habe etwas früher als Norbert mit den Jungs angefangen. Die Arbeit in der Autographs Bar war ursprünglich mein Studentenjob zu meinem Lehramtsstudium.

Norbert: Ja, da müssen wir aber erzählen, wie wir uns kennen gelernt haben. Max wollte eigentlich ins benachbarte Central, was aber noch nicht geöffnet hatte. Da er dringend auf Toilette musste, ist er in die Autographs Bar gekommen und hat sehr höflich gefragt, ob er die Toilette benutzen darf. Das fand ich so bemerkenswert ungewöhnlich, dass ich ihm spontan einen Schnaps ausgegeben habe. So haben wir uns kennengelernt.

Max: Ich bin an dem Abend aber trotzdem erst mal wie geplant ins Central und erst später zur Autographs gekommen. Seit dem bin ich allerdings fast jeden Tag in der Szene unterwegs. Und eben jetzt auch als Wirt in der Tangerine und des Pink zu treffen.

Pink, Alte Gasse 34, Frankfurt, Di – Sa 20 – 5 Uhr, www.instagram.com/pink_frankfurt/

Tangerine, Elefantengasse 11, Frankfurt, tägl. ab 16 Uhr, am Wochenende bis 4 Uhr