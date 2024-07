Frl. Wommy Wonder: Was … schon 40?!

× Erweitern Illustration: Ralf König „WommyCartoon“

Das hätte sich Frl. Wommy Wonder 1984 auch nicht träumen lassen, dass sie 40 Jahre später immer noch auf den Bühnenbrettern steht. Zum Jubiläum freuen wir uns zunächst auf eine tolle Sommershow – für alle, die herzlich lachen wollen, dabei aber das Niveau nicht aus den Augen verlieren möchten. Dazu kommen die Show-Specials „Wommy trifft …“ mit vielen Gaststars, und im November gibt’s dann noch eine Special-Show. Aber das alles erklärt Frl. Wommy Wonder im Interview am besten selbst! *bjö

Jedes Jahr kommen mehr Kerzen auf den Geburtstagskuchen – Fluch oder Segen für Frl. Wommy Wonder?

Solange die Kerzen auf der Torte nicht mehr kosten als das Fest drumherum, soll es mir recht sein. Außerdem wäre das einzige Rezept gegen „alt werden“ nur „jung sterben“. Und das hab‘ ich definitiv verpasst. Doof nur, dass man sich das „ich bin so jung wie ich mich fühle“ zwar einreden kann, aber der Körper einem mit stetem Verfall zeigt, dass Mitte 50 eben nur gefühlt das neue 30 ist. Aber egal, ich war clever genug, mich auf der Bühne immer so zu inszenieren, dass es um Wort und Inhalt ging und weniger um Optik, das macht sich im Alter jetzt bezahlt.

Wird das auch in der „Was … schon 40?!“-Sommershow thematisiert oder wo liegt der Fokus diesmal?

Wie jedes Jahr kann ich das im Vorfeld nicht sagen, ich schreibe grade Lieder und Texte, stelle wieder um, aktualisiere, kürze raus, werfe weg, fang wieder von Null an, um dann drei Tage vor der Premiere alles so zusammenzustellen, wie mein Gefühl es mir vorgibt – und erst am Abend zuvor werde ich merken, dass sich durch irgendwelche Fügung ein durchgängiger roter Faden ergeben hat, den ich so nicht wissentlich gesteuert habe. Die Kunst besteht eigentlich eher darin, darauf zu vertrauen, dass es wieder so sein wird und nicht im Vorfeld durchzudrehen, weil sich am Reißbrett so gar nix konzipieren lässt. Nur eines steht fest: Zum 40-jährigen Bühnenjubiläum gönne ich mir und dem Publikum auf mehreren Ebenen was Besonderes.

Im Herbst gibt es nochmal eine große Sondergala „Bis hierher… und noch weiter“ – ist das dein eigenes Geburtstagsgeschenk?

Ich beschenke mich jeden Tag damit, dass ich mit mir selber zurechtkomme – und zum Jubiläum muss eine große Gala her, mit Pianist, Schwester Bärbel und vielen Überraschungsgästen.

Aber mein schönstes Geschenk mache ich mir und meinem Publikum am Mittwoch, den 21. August, während des Sommergastspiels. Da gibt’s außerhalb der normalen Show ein „Wommy trifft …“-Spezial, wo niemand Geringeres als der großartige Georg „Mary“ Preusse zu Gast ist, um mit mir zwei Stunden lang über sein Leben zu reden. Das wird definitiv sensationell.

Ralf König hat dich und dein Alter-Ego Elfriede Schäufele zum Jubiläum als Comic-Figuren verewigt – wie kam es dazu? Kennt ihr euch persönlich?

Mittlerweile darf ich das behaupten, ich bin Fan seit „Lysistrata“, und zu der Zeit war ich mitten in der Pubertät. In den 90ern hat er mir nach einer Signierstunde mal einen ersten witzigen Wommycartoon gezeichnet, das fand ich als Geste so grandios, dass ich ihn einfach mal angeschrieben und um einen Cartoon zum Jubiläum gebeten habe, und das Ergebnis hat mich so begeistert, dass ich den Cartoon zum Plakatmotiv gewählt habe und damit zum ersten Mal bei der Promo auf mein echtes Gesicht verzichte. Wenn es Ralf König nicht gäbe, müsste man ihn erfinden, er hat einen sezierenden Blick und ist ein wunderbarer Chronist der jeweiligen Befindlichkeiten der Szene. Ralf hat Herz und Hirn und Humor und Eier … mehr kann man nicht von einem Kerl erhoffen. Ich freue mich riesig, dass auch er mit einer kleinen Comiclesung bei meiner Jubiläumsgala am 12. November im Theaterhaus mit dabei sein wird.

Als aufmerksame Beobachterin des gesellschaftlich-politischen Geschehens: Was brennt dir in Bezug auf die Queere Community momentan am meisten auf den Nägeln?

Ich beobachte, bin empathisch und harmoniesüchtig, und damit hat man es momentan nicht leicht, weil grad vieles skurril ist. Wir haben eine Community, die sich so ausdifferenziert, dass sie sich mehr spaltet als dass sie geeint auftritt. Man beobachtet Leute, die sich aus diesem Grund zurückziehen und andere, die aus queerem Aktivismus ihren Forderungskatalog immer mehr ins Absurde steigern, statt froh zu sein über Erreichtes – und auf der anderen Seite eine verordnete politisch überkorrekte Toleranz, die sich als selbstverständlich geriert, aber nicht eben wirklich von innen heraus kommt, sondern aus wirtschaftlichem und politischem Kalkül. Besonders im „Pride Month“ wird das so überstrapaziert, dass auch der Toleranteste immer mehr genervt wird, was die Community gerne als „neue Homophobie“ wertet, obwohl es im eigentlichen doch eher „Verdruss aufgrund Überpräsenz“ ist. Natürlich gibt es Homophobie, aber ich wage die Behauptung, dass die Mehrheit toleranter ist als man ihr unterstellt.

Ob es das ist, was wir gewollt haben, sei dahingestellt, ob es die Community und das gesellschaftliche Miteinander fördert, auch. Manchmal habe ich das Gefühl, wir waren schon mal weiter.

25.7. – 25.8., Frl. Wommy Wonder „Was … schon 40?!”, Theaterhaus, Siemensstr. 11, Stuttgart, Spieltage Donnerstag bis Sonntag, vom 25.7. bis 11.8. verstärkt mit Schwester Bärbel. Zusätzlich mittwochs Sondershows „Wommy trifft …“ mit wechselnden Gastkünstler*innen (Tipp: 21.8. mit Georg „Mary“ Preusse), alle Infos über www.wommy.de