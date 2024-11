Funkelnder Advent mit Sunflower

× Erweitern Foto: Adobe Stock SunflowerAdventsmarkt

Ein Ausflug ins Sunflower Gartencenter ist immer ein Erlebnis – insbesondere in der Vorweihnachtszeit, denn dann erstrahlt der Fachmarkt für Gartenkultur in festlicher Atmosphäre.

Eine gesamte Halle ist zum Beispiel Tannenzweig-Kränzen und anderen winterlichen Gestecken gewidmet. Es gibt hübsche Geschenkideen und viel glitzernde Inspiration für die heimische Weihnachtswelt mit ausgefallenen Dekoartikeln oder mit saisonalen Pflanzen für Wohnung, Balkon oder Terrasse. Natürlich findet man hier auch den passenden Weihnachtsbaum.

In der hauseigenen Markthalle macht die große Auswahl an frischem Obst, Gemüse und Fleisch sowie ausgewählter Feinkost wie italienische und Südtiroler Spezialitäten samt passenden Weinen Appetit aufs weihnachtliche Festessen. Oder man lässt sich die leckeren Delikatessen zu einem Präsentkorb oder einer Geschenkbox zusammenstellen.

Tipp: In der Sunflower-Grillwelt findet man auch im Winter eine große Auswahl an Profi-Stationen – denn für den echten Grillmeister ist das ganze Jahr Saison. Kurzum: Beim Besuch im Sunflower Gartencenter kann man in entspannter Atmosphäre alle Weihnachtsbesorgungen erledigen und kommt damit in schöne Weihnachtsstimmung.

Sunflower Gartencenter, Markthalle und Restaurant, Am Martinszehnten 15, Frankfurt, www.sunflower-gartencenter.de