× Erweitern Foto: FVV FVV-Ballett

Nach dem Erfolg des letzten Ballettkurses mit Tony Rizzi bietet der FVV im Herbst erneut einen klassischen Ballett-Workshop an, diesmal mit dem ausgebildeten und international arbeitenden Tänzer Leandro Rohn als Kursleiter.

Der achtwöchige Workshop richtet sich an alle, die ihre Körperspannung, Beweglichkeit und Körperhaltung verbessern wollen und Interesse an den Techniken des klassischen Balletttanzes haben. Teilnehmen können Anfänger*innen, die über etwas Tanzerfahrung verfügen, aber noch keine Berührung mit Ballett hatten, sowie Interessierte mit Grundkenntnissen, die sich verbessern möchten. Kursstart ist am 28. Oktober, anmelden kann man sich bis eine Woche vor Beginn.

Die 90-minütigen Trainings finden montags um 20:30 Uhr in der Gymnastikhalle der Max-Beckmann-Schule in Bockenheim statt.

Infos und Anmeldung über www.fvv.org/sport/tanzen