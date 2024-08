FVV beim CSD

× Erweitern Foto: FVV „FVV-CSD-Demo-Roemer“

Hessens größter queerer Sportverein zeigt beim CSD an verschiedenen Stellen Sichtbarkeit: „Wir verstehen uns als wichtiger Bestandteil der LGBTIQ+ Community im Rhein-Main-Gebiet und engagieren uns für die Förderung von Akzeptanz geschlechtlicher und sexueller Vielfalt im Sport und für den Abbau von Diskriminierungen aufgrund der sexuellen und / oder geschlechtlichen Identität“, erklärt FVV-Pressesprecher Matthias Krautinger. Beim CSD findet man den FVV sowohl mit einem Getränkestand samt Biergarten (!) auf dem Konstabler-Plateau als auch mit einem Infozelt auf dem Basar der Vielfalt. FVV-Mitglieder bekommen zum Auftakt am Getränkestand am Donnerstagabend eine kleine Überraschung aus der Bar; einfach im Vereinsoutfit vorbeischauen oder den Mitgliedsausweis mitbringen. Wer Infos zu den verschiedenen Sportabteilungen und anderen Aktionen des Vereins sucht, wird am extragroßen Infostand auf dem Basar der Vielfalt fündig.

Foto: Georg Novak / FVV „FVV- CSD-Demo-2"

Der FVV nimmt auch an der Demo teil: Unter dem Motto „Loud And Proud im Sport“ geht eine Laufgruppe samt Lautsprecherwagen an den Start; die FVV-Tanzgruppe hat sogar eine ausgefeilte CSD-Choreografie ausgearbeitet!

Foto: Matthias Krautinger / FVV „FVV-CSD-Tanztee"

Apropos FVV-Tanzabteilung: Die geht mit ihrem beliebten Tanztee am CSD-Sonntag wieder auf die Hauptbühne und den Platz davor. Zum FVV-CSD-Tanztee sind alle tanzbegeisterten Singles, Paare, Anfänger*innen und Tanz-Profis eingeladen, schwungvoll über den Festplatz zu wirbeln. Support gibt’s von Tanztrainer Norman und Tante Gladice – der Termin: Sonntag, 11. August, von 13 bis 15 Uhr.

www.fvv.org