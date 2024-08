FVV-Bootparty: Ahoi!

× Erweitern Foto: FVV „FVV-Bootsparty“

Das gehört einfach zum Museumsuferfest-Wochenende dazu: Das Party-Schiff des FVV, das traditionell am MuF-Freitag in See sticht. Alle Vereins- und Community-Mitglieder sind zum rauschenden Fest beim River-Cruising auf dem Main eingeladen, inklusive Sektempfang und Dancefloor mit DJ. Das Schiff „Wappen von Frankfurt“ der Primus-Linie lockt außerdem mit einem Sonnendeck und mehreren Bars. Checkt den VVK über die FVV-Website, an der Abendkasse gibt es lediglich Restkarten! Und nicht zu spät kommen: das Schiff legt pünktlich um 20 Uhr ab!

23.8., FVV-Bootparty, Primus Linie „Wappen von Frankfurt“, Eiserner Steg, Sektempfang ab 17:30 Uhr, Boarding 19:15 Uhr, Abfahrt 20 Uhr, Rückkehr gegen 23:30 Uhr, www.fvv.org