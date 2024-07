FVV-Bootparty: Der VVK startet!

× Erweitern Foto: FVV „FVV-Bootsparty“

Jeden August, am Museumsuferfest-Freitag, sticht das Party-Schiff des FVV in See und lädt alle Vereins- und Community-Mitglieder zu einem rauschenden Fest beim River-Cruising auf dem Main, inklusive Sektempfang und Dancefloor. Das Schiff „Wappen von Frankfurt“ der Primus-Linie lockt außerdem mit einem Sonnendeck und mehreren Bars. „Leinen los!“ heißt es in diesem Jahr am 23. August; bereits am 14. Juli startet der Online-Vorverkauf – und wie man weiß, sind die Tickets heiß begehrt. Daher schon jetzt der Hinweis.

