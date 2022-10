FVV: Fit und fun, queer und engagiert

× Erweitern Fotos: FVV

Eine wahre Wundertüte ist das Angebot des FVV, Frankfurts queerem Sportverein; denn hier vereinen sich Sport, Gemeinschaft, Vielfalt und Community-Feeling.

Über 30 verschiedene Sport- und Bewegungsarten werden angeboten, neben Klassikern wie Volleyball, Fußball, Badminton, Laufen, verschiedenen Fitnesstrainings oder Radfahren gibt es auch außergewöhnliche Kurse wie Akrobatik, Yoga, Trampolinspringen, Tanzen, Tischtennis, Rudern oder Boxen.

Die Schwimm-Abteilung ist dafür ein gutes Beispiel: Das Training in Brust-, Kraul- oder Rückenschwimmern trainiert fast jeden Muskel, ebenso Ausdauer, Beweglichkeit sowie ein positives Körpergefühl. Die Besonderheit der Schwimmabteilung ist das Synchronschwimmen, das sportliche Höchstleistungen mit Eleganz und Akrobatik zu Musik verbindet – wenn auch gerne mal kopfunter im Wasser.

× Erweitern Fotos: FVV

„Da haben wir eine nette Truppe beisammen“, sagt Manuel, Abteilungsleiter der Schwimmer*innen. Die Mitglieder gehen zusammen essen, feiern gemeinsam Geburtstage, und letztlich ist auch der Schwatz in der Trainingspause Teil des Gemeinschaftserlebnisses. Freundschaften entstehen ganz nebenbei – das Soziale kommt also nicht zu kurz.

„Wir bilden so ganz nebenbei ein belastbares queeres Netzwerk. Wer neu in Frankfurt ist und sich im FVV engagiert, bleibt nicht lange außen vor“, meint auch Matthias Krautinger, Sprecher des Vereins. Mehr als ein großer Sportverein sieht sich der FVV auch als Zuhause für queere Menschen, die sich mit Sport fitter, gesünder und glücklicher fühlen – auch weil der Multisportverein besonders großen Wert auf Vielfalt, Respekt und Akzeptanz legt und sich in seinem Rahmen für queere Rechte engagiert. Und der Mitgliedsbeitrag für dieses Maxi-Angebot ist auch heute noch eher mini.

Mehr Infos über www.fvv.org

„Jede Bewegung zählt!“

Im Interview erklärt die Ärztin und GYROTONIC©-Therapeutin Lea Nagel vom FVV, wie man die persönlich passende Sportart findet.

× Erweitern Foto: L. Nagel

Der FVV hat ja ein riesiges Angebot an Sportarten. Ganz allgemein nachgefragt: Welchen Einfluss hat Sport auf die Gesundheit und das Wohlbefinden eines Menschen?

In vielen Studien wurden die Benefits von Bewegung auf die Gesundheit bewiesen. Bewegung ist einer der wichtigsten Faktoren, um Körper, Psyche und Seele in Einklang zu bringen.

Gibt es einen besonderen Tipp für Interessierte, die beim FVV beginnen möchten?

Das Wichtigste ist, den Spaß an der Bewegung zu finden. Ich empfehle, verschiedene Sportarten auszuprobieren, um eine zu finden die Freude bereitet und gleichzeitig das individuelle Körperwohlbefinden steigert.

Welche Sportart ist bei welchen Beschwerden besonders hilfreich?

Ausdauersportarten und Yoga helfen bei Herz-Kreislauf-Beschwerden. Bei Rückenschmerzen ist es wichtig, die Muskulatur durch Gleichgewichtsübungen zu beüben. Bei leichten Depressionen hilft jegliche Art von Bewegung. Dabei ist es wichtig, auf den Körper zu hören und seine Grenzen anzuerkennen.

Fitness oder Schwimmen liefern Ausdauer, Beweglichkeit, Kraft – aber können nicht auch Tanzen und Bowling mein Wohlbefinden steigern, mein Lebensgefühl verbessern?

Das ist völlig richtig. Jede Bewegung zählt! Tanzen zum Beispiel ist sehr gut für das Körpergefühl. Mein Rat ist, die Sportart durchzuführen, an der man Freude hat und sie regelmäßig zu betreiben.

Ist der gesundheitliche Effekt meiner sportlichen Anstrengung messbar?

In Studien hat sich gezeigt, dass sich regelmäßiger Sport positiv auf das Herz-Kreislaufsystem, das Immunsystem, sowie das muskuloskelettale System und die Gehirnleistung auswirkt. Zudem verbessert es auch die psychische Gesundheit.

Der FVV ist mit Volleyball gestartet. Ist es Zufall, dass es ein Mannschaftssport war, oder spielt das Miteinander auch gesundheitlich eine Rolle?

Im Team zusammen Sport zu machen und motiviert dran zu bleiben ist gut für die soziale Gesundheit.

Und selbst? Auf welchen Sport ist die persönliche Wahl gefallen?

Ich bin im Synchronschwimmteam des FVV und mache GYROTONIC©.