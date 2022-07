FVV: Fitness auch im Sommer

× Erweitern Foto: Kampus Production, pexels.com, gemeinfrei

Die meisten Kurse des FVV finden in Schul-Turnhallen statt; in den Ferien sind die Schulen aber leider geschlossen – trotzdem muss man auf FVV-Vereinssport nicht verzichten: Einige Abteilungen trainieren im Sommer an alternativen Standorten draußen an der frischen Luft, zusätzlich bietet der Verein Schnupperkurse an.

Zu den traditionellen Sommer-Outdoor-Sportarten gehören Fußball, Joggen, Nordic Walking, Rudern, Schwimmen und Tennis. Auch einige der Yoga-Gruppen zieht es im Sommer in den Park.

Besonders flexibel zeigen sich die Volleyballer, die in den Sommermonaten zwei Mal pro Woche Beachvolleyball anbieten; gepritscht und gebaggert wird dann open air in Rödelheim. Wer sich für Squash interessiert, kann am 12. August, dem „Try-me“-Tag, die Sportart ausprobieren; gespielt wird im Makkabi Tennis & Squash Park in Ginnheim. Im Anschluss ans Training geht’s gerne noch auf einen Absacker in den Biergarten.

Vormerken kann man sich in diesem Zusammenhang auch schon mal die FVV-Bootparty am 26. August – dem Freitag des Museumsuferfests. Hier sind alle FVV-Mitglieder eingeladen, aber auch die ganze Community. Tipp: rechtzeitig Tickets sichern!

