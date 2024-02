FVV: FreeMoves

× Erweitern Foto: KL CORE Wiesbaden KlausLengefeld-2 Tänzer und Performer Klaus Lengefeld leitet den Kurs.

Mit „FreeMoves” bietet der FVV einen neuen Tanzkurs, der sich nicht wie beim Standard-Tanz an vorgegebenen Schritten orientiert. „FreeMoves“ als zeitgenössische Tanzform basiert auf Improvisation, aus der sich Bewegungsabläufe entwickeln, die zu einer Gruppenchoreografie werden können. In verschiedenen Stufen werden die Teilnehmenden an die Kunst der Tanz-Improvisation herangeführt: Beim „Warming-up“ wird geübt, einzelne Körperteile isoliert zu bewegen – aber wie funktioniert das – nicht nur mit Armen, Beinen oder dem Kopf, sondern auch mit der Hüfte, dem Bauch, dem Rücken oder der Brust? Im nächsten Schritt – „Move to Rhythm – Move to Melody“ – wird erlernt, den kompletten Körper zur Musik zu bewegen – nicht nur Arme oder Beine bewegen sich dabei zum Rhythmus, sondern sie kommen zusätzlich oder gleichzeitig zur Melodie in Bewegung. Im dritten Teil „Ausdruck und Präsenz“ wird untersucht, wie ein und dieselbe Bewegung unterschiedlich ausgeführt werden kann – zum Beispiel mit mehr Energie, was den tänzerischen Ausdruck entscheidend beeinflusst. Insgesamt eine gute Schule für Körperwahrnehmung und Koordination. Leiter des Kurses ist der Tänzer und Performer Klaus Lengefeld, der in verschiedenen Tanzprojekten mitgewirkt hat – zuletzt zum Beispiel bei Riu Hortas „Core“, dem Eröffnungsstück des Tanzfestivals Rhein-Main 2023. Der Kurs startet am 13. März in der Sporthalle der Herderschule mit 10 wöchentlichen Terminen; Kosten für FVV-Mitglieder: 80 Euro (sonst 160 Euro).

Mehr Infos über www.fvv.org/sport/tanzen, Anmeldung bis 6. März über tanzen2@fvv.org

Tipp für Standardtanz-Fans: am 10.3. gibt’s den nächsten FVV-Tanztee mit Rumba, Foxtrott, Walzer und Discofox, Switchboard, Alte Gasse 36, Frankfurt, 19 Uhr