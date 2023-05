FVV spielt in der Liga

× Erweitern Foto: Uli Barths / FVV

Obwohl der queere Frankfurter Sportverein mit fast 1.000 Mitgliedern einer der großen Breitensportvereine im Rhein-Main-Gebiet ist und ein umfangreiches Angebot für Hobbysportler*innen und entspannten Freizeitsport aufstellt, gibt es auch Abteilungen, die sogar im Liga- und Wettkampfbereich spielen und damit größere sportliche Herausforderung bieten.

„Aktuell nehmen Teams vom Badminton, Bowling, Tennis und Volleyball am regulären Ligaspielbereich in Hessen teil“, so Pressesprecher Matthias Krautinger.

Das Badminton-Team nahm in der Saison 2022/23 an der Bezirksliga des Badminton-Verbands teil und konnte trotz der starken Konkurrenz einen stabilen Auftritt sowie die Sicherung des Klassenerhalts erreichen.

Auch die FVV-Volleyballer starteten nach langer Pause wieder im Spielbetrieb des Hessischen Volleyball-Verbandes.

„Am Anfang noch etwas unsicher, wie man sich sportlich einsortieren sollte, war schnell klar, dass direkt um den Aufstieg gespielt werden würde“, berichtet Krautinger.

„Am letzten Heimspieltag gewann der FVV zuerst deutlich mit 3:0 gegen die Wiesbadener, verlor dann aber knapp 2:3 in einem begeisternden Fünf-Satz-Match gegen die Frankfurter Eintracht. Da auch die Eintracht an ihrem letzten Spieltag keine Punkte liegen ließ, liegt der FVV nun in der Abschlusstabelle hinter den Adlern auf Platz zwei und muss um den Aufstieg bangen – denn die Entscheidung, ob zwei Teams aufsteigen, fällt erst im Sommer in der Ligakonferenz“, so Krautinger weiter. Wir drücken die Daumen!

Mehr Infos über www.fvv.org