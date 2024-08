FVV: Neuer Tanz-Grundkurs

× Erweitern Foto: FVV „FVV-Tanzen“

Tanzen gehört beim FVV, Frankfurts queerem Sportverein, zu den beliebtesten Abteilungen. Am 10. September startet ein neuer Grundkurs in Standard- und Latein-Tänzen; gelehrt werden sowohl die Grundschritte für Langsamen Walzer, Tango, Wiener Walzer, Foxtrott, Slowfox und Quickstep als auch für Samba, Cha-Cha-Cha, Rumba, Paso-Doble und Jive. Vorkenntnisse sind für den Grundkurs nicht erforderlich und man kann sich – wie bei allen FVV-Tanzkursen – auch als Einzelperson anmelden. Der Kurs startet am 10. September, Anmeldeschluss ist eine Woche zuvor; insgesamt werden 10 Stunden angeboten, einmal pro Woche dienstags in der IG Süd in Sachsenhausen.

Mehr Infos und Anmeldung über www.fvv.org/sport/tanzen/