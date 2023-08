Leinen los beim FVV

× Erweitern Illustration: FVV

Ahoi Matrosen: Das traditionelle Partyboot des queeren Sportvereins FVV sticht für einen abendlichen River-Cruise auch in diesem Jahr wieder in See – genauer in den Main – und das wie immer am Freitag des Museumsuferfestes.

Zum Aufwärmen gibt’s einen Sektempfang an der Anlegestelle direkt am Eisernen Steg, bevor der Party-Cruiser ablegt und gemütlich über den Main schippert. Für gute Laune sorgen die partyfreudige, stramme Crowd, die auf dem Sonnendeck in den Abendhimmel schunkelt, zahlreiche Bars für Bitzelndes und natürlich der Dancefloor mit DJ-Sound. Tickets gibt’s für alle FVV-Mitglieder und FVV-Freund*innen – aber schnell sein, denn der Vorverkauf hat schon begonnen.

25.8., FVV-Partyboot, Bootsanleger Eiserner Steg, Frankfurt, Empfang ab 17:30 Uhr, Boarding um 19:15 Uhr, Ablegen pünktlich um 20 Uhr, Tickets im VVK über www.fvv.org