FVV Sport – Im Takt übers Parkett

Die Frühjahrstanzkurse des FVV, Frankfurts queerem Sportverein, sind beliebt – das liegt nicht zuletzt auch am Tanzlehrerduo Berk und Norman, das nicht nur Tanzschritte lehrt, sondern vor allem die Freude am Tanzen rüberbringt.

Der neue Grundkurs in Standard- und Latein startet am 3.3. und läuft über 12 Wochen, immer dienstags von 20:30 Uhr bis 22 Uhr in der Sporthalle der Textorschule in Frankfurt-Sachsenhausen. Wer sich für einen bestimmten Tanz interessiert, der kann auch einen der vierwöchigen Workshops für Salsa, Paso Doble oder Quickstep besuchen; der erste Workshop startet am 2.3. mit dem Schwerpunkt Salsa, ab dem 20.4. steht der stolze Paso Doble auf dem Trainingsprogramm und ab dem 18.5. der zackige Quickstep.

Die Kursgebühren betragen pro Person 160 Euro für den Grundkurs (FVV- und Artemis-Mitglieder zahlen 80 Euro) sowie 75 Euro pro Workshop (35 Euro für FVV- und Artemis-Mitglieder). Singles sind herzlich willkommen!

Anmeldungen über tanzen@fvv.org, mehr Infos über www.fvv.org

Tipp: Am 9.2. steigt ab 19 Uhr der Tanztee, die neue Paartanzparty im Switchboard in Kooperation mit der FVV-Tanzabteilung. Ab März kommt der Tanztee dann auch im fersten Rhythmus am zweiten Sonntag im Monat.