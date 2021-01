FVV-Sportangebote im Shutdown

× Erweitern Foto: Andrea Piacquadio, pexels.com FVV

Der Frankfurter queere Sportverein musste wie alle Sportvereine seinen Trainingsbetrieb einstellen. Nachdem in den Sommermonaten zumindest draußen Sport stattfinden konnte, ist das Angebot mit dem zweiten Shutdowndown wieder gestoppt. Trotzdem gab und gibt es einzelne Abteilungen, die Online-Trainings anbieten.

Die Schwimmer treffen sich seit März jeden Tag zu einem Zoom-Training und haben es Anfang Dezember damit auf rekordverdächtige 200 Online-Meetings geschafft. Auch im Bereich Tanz bietet der FVV Online-Workshops an, für die allerdings Vorkenntnisse nötig sind. Auch das Yoga-Training kann ab und an mit Entspannung uns Fokussierung per Videostream stattfinden.

Seit Anfang Dezember gibt es nun auch ein Sparten übergreifendes Online-Trainingsangebot: Fitnesstrainer und Sportpädagoge Manuel bietet zwei Mal wöchentlich, jeweils montags und donnerstags ein Fitnessprogramm zum Mitmachen an; dabei werden Elemente aus dem Aerobicbereich, Cross Fit und Functional Training kombiniert.

FVV-Mitglieder können den Link zum einwählen und teilnehmen über die Fitnessabteilung erfahren. Das Angebot wird nach den Weihnachtsferien fortgesetzt.

www.fvv.org