FVV: Tennis Schnuppertage

Wenn der Sommer kommt, wechseln viele Sportarten des FVV von der Halle nach draußen – so zum Beispiel auch die Tennis-Abteilung. Zum Start in die neue Freiluftsaison auf dem roten Sand lädt die Abteilung Interessierte zum kostenlosen Ausprobieren ein. Dienstags und freitags, an den Gruppentagen, besteht ab 18 Uhr die Möglichkeit zum freien Spiel, aber auch Trainerstunden können gebucht werden. Die Tennis-Abteilung ist ambitioniert: in den Sommerferien soll es ein internes Turnier geben und zum FVV XMS Turnier im Dezember soll eine GLTA (Gay and Lesbian Tennis Alliance) im Rahmen der GLTA World Tour stattfinden. Wer seine Hinterhand-Skills trainieren möchte, findet auf der Website alle Infos.

www.fvv.org/sport/tennis