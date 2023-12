FVV: XMAS Multisport Turnier und RainbowRun

× Erweitern Foto: FVV FVV-XMAS-Turnier

Es wird das Sportereignis zum Jahresende: Das FVV XMAS Multisport Turnier 2023 bringt jedes Mal gut 1.000 Sportler*innen aus ganz Europa nach Frankfurt. Gemessen wird sich in sieben Turnier-Disziplinen: Badminton, Bowling, Schwimmen, Sportschießen, Squash, Tanzen und Volleyball.

× Erweitern Foto: FVV, Uli Barths Rainbow Run

Zusätzlich lädt der FVV am 9. Dezember zum RainbowRun, einem Jogging-Lauf für alle, die ein buntes Zeichen gegen Homophobie im Sport und für eine offene und tolerante Gesellschaft setzen möchten. Im Gegensatz zu den Wettkampfdisziplinen können an dem 5- oder 10-Kilometen langen Parcours alle teilnehmen, egal ob Laufprofi oder Laufanfänger*innen. Die Strecke des siebten RainbowRun führt durch den schönen Frankfurter Stadtwald bei Goldstein, eine abwechslungsreiche 5-Kilometer-Strecke (für 10 Kilometer werden zwei Runden gelaufen) auf größtenteils befestigten Waldwegen. Um den zwischenmenschlichen Austausch verschiedener Kulturen, Länder und Menschen kümmert sich die XMAS-Turnier-Party, die in diesem Jahr wieder in Kooperation mit der Milk’n’Cream-Partyreihe steigt und am Abend des 9. Dezember im K39 feiert.

8. – 10.12., FVV XMAS Multisport Turnier, Infos über www.fvv-xmas.org

9.12., RainbowRun, Stadtwald bei Goldstein, 11 Uhr, Infos und Anmeldung über www.rainbowrun-frankfurt.de

9.12., FVV XMAS-Turnier Meets Milk’n’Cream, K39, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22 Uhr, www.milkncream.de