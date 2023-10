× Erweitern Foto: FVV

In den Supermarktregalen stehen die ersten Lebkuchenherzen – und an was erinnert uns das? Genau: Das jährliche internationale Sportturnier des FVV kann nicht mehr weit sein!

Zumindest startet am 1. Oktober die Registrierung für die sechs Turnier-Sportarten Badminton, Schwimmen, Sportschießen, Squash, Tanzen und Volleyball. Erwartet werden Sportler*innen aus ganz Europa – insgesamt zählt das Turnier erfahrungsgemäß rund 1.000 Teilnehmende aus über 30 Ländern.

Beliebtester Turniersport ist Badminton, wo die Zahl der Interessierten die Spielmöglichkeiten jedes Mal überschreitet. Um das nervenaufreibende Glücksspiel zum Start der Online-Registrierung zu umgehen, hat der Verein für die Kategorie Badminton eine offene Vorab-Registrierung eingerichtet.

Eine Sonderstellung nimmt auch der RainbowRun ein: Hier wird nicht primär um Medaillen gekämpft, sondern ein Zeichen für eine offene und tolerante Gesellschaft gesetzt. Die 5- oder 10-Kilometer lange Laufstrecke führt durch den Frankfurter Stadtwald. „Nachdem der Lauf in den letzten Jahren immer größer wurde, wird die Handzeitmessung dem Wettbewerb nicht mehr gerecht“, erklärt Matthias Krautinger, Sprecher des FVV. „Zum ersten Mal wird daher eine elektronische Zeitmessung eingesetzt werden“.

Und auch die Turnier-Party ist schon in trockenen Tüchern: sie wird erneut als Kollaboration mit der „Milk’n’Cream“-Party am Turnier-Samstag steigen.

8. – 10.12., FVV XMAS Multisport Turnier, alle Infos zu Anmeldungen und Partnerhotels über www.fvv-xmas.org