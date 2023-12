FVV XMAS-Turnier Meets Milk’n’Cream

× Erweitern Foto: RDNE Stock project, pexels.com XMAS-MilkCream-Aufmacher

Die erfolgreiche Kollaboration zwischen dem FVV-X-MAS-Sportturnier und der Milk’n’Cream-Party wird auch in diesem Jahr fortgesetzt. Das X-MAS-Turnier des FVV bringt jedes Jahr im Dezember gut 1.000 Athlet*innen aus ganz Europa in der Mainmetropole zusammen; neben sportlichen Wettkämpfen wollen die Gäste natürlich samstagnachts auch kräftig feiern. Hier kommt die Milk’n’Cream ins Spiel, die für das X-MAS-Special den kompletten Orange Peel / K39 / Tokonoma Komplex aktiviert und eine Riesenparty auf drei Ebenen organisiert. Auf dem Pop-Floor mixen Lana Delicious aus Köln und Frankfurter Lokal-Matadorin DJane Käry knackige Pop-House-Beats, der Retro-Floor springt zum Set von DJ Queerious aus Köln und Alex aus Mainz mit 90er, 00er und Gay Trash Hits. Die DJs Sascha Dreyer und GAB-Covermodel-2023-Gewinner Marc Keen bringen auf dem Tech-Floor mit elektronischen Tanzsounds die Hosenbeine zum Vibrieren.

× Erweitern Foto: overline.tv Lana Delicious Miss Lana Delicious

× Erweitern Foto: Käry Kaery DJane Käry

× Erweitern Foto: Alex DJ Alex DJ Alex

× Erweitern Foto: Dreyer SaschaDreyer Sascha Dreyer

× Erweitern Foto: Keen MarcKeen Marc Keen

Apropos: Neben den drei superfeinen Dancefloors bietet die Party natürlich auch genügend Raum für den interkulturellen wie paneuropäisch-zwischenmenschlichen Austausch. Keep It Together In The Family!

9.12., K39 / Tokonoma / Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 22 Uhr, www.milkncream.de, www.fvv-xmas.org