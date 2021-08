FVV: Zurück auf dem Rasen

× Erweitern Foto: Firmbee, pixabay.com, gemeinfrei FVV Squash

Die niedrigen Inzidenzen brachten auch den Mitgliedern des FVV, Frankfurts queerem Sportverein, wieder mehr Möglichkeiten für Training und Fitness. Falls möglich, werden verschiedene Sportarten draußen angeboten. „Da es für jede Sportart eigene Auslegungsrichtlinien und Ausnahmen gibt, kann man bei den Abteilungsleitungen erfragen, was genau möglich ist“, erklärt Matthias Krautinger, Pressesprecher des Vereins. Alle Outdoor-Sportangebote sind außerdem auf der FVV-Website gesondert zusammengefasst – alle Infos auf einen Klick.

In den kommenden Wochen wird es weitere Neuerungen geben: Zum Beispiel in der Squash-Abteilung, die unter dem Motto „Try-me“ am 6. August zwischen 18 und 20 Uhr zu einem offenen Probetraining einlädt; hier können auch Nicht-FVVler reinschnuppern (Anmeldung vorab bei Abteilungsleiter Frank über die FVV-Website).

Foto: Valentin Tikhonov, pixabay.com, gemeinfrei FVV Boxen

Das Boxtraining wird in Zukunft wieder in Frankfurt stattfinden: „Ein neues Konzept wird derzeit umgesetzt, nachdem es einige Änderungen beim bisherigen Kooperationspartner gab“, so Krautinger. Auch der PositHIV-Sport, der einige Zeit ausgesetzt hatte, wird nach den Sommerferien wieder starten können.

Matthias Krautinger ist übrigens neu im Vorstandsteam: Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde ein zum Teil neuer Vorstand gewählt; zum ersten Mal in seiner Geschichte ist mit Ina Manthey eine Frau im Führungsgremium.

„Sollte die Pandemie abklingen, ist der FVV mit einem blauen Auge davongekommen“, resümiert Matthias Krautinger. „Zwar hat der Verein auch Mitglieder und Mitgliedsbeiträge verloren, aber deutlich weniger als befürchtet, zugleich sind viele Hallen- und Trainerkosten entfallen. Alles in allem ist die Zuversicht aber zurück“.

Sogar die Planungen für das Dezember XMAS-Turnier, der FVV-Olympiade, haben bereits begonnen.

6.8., Try-Me offenes Probetraining FVV-Squash, Voranmeldungen über www.fvv.org

Alle Outdoor-Sportarten gibt’s übersichtlich hier: www.fvv.org