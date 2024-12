GAB Covermodel – das Making-of

× Erweitern Foto: Bella Götzmann GAB-Covermodel-MakingOf-1

Locker, aber konzentriert: das beschreibt die Stimmung am Set des diesjährigen GAB-Covermodel-Shootings am treffendsten. Ein extrem gut vorbereiteter wie talentierter Luis, ein engagiertes Team rund um Fotograf Hans Keller, jede Menge Ideen und Teamwork führten schließlich zu einem Ergebnis, das auch GAB-Chefredakteur Björn Berndt zum Staunen brachte: „In Zeiten von KI-generierter Bilderflut fragt man sich schon manchmal, ob sich der Aufwand eines Shootings lohnt. Aber es lohnt sich! Wir haben Luis‘ Ideen gemeinsam im Studio weiterentwickelt und am Schluss eine echte, neue Story geschaffen – ohne Einsatz von KI. So oder anders: Kreativität, Erfahrung und technische Professionalität sind eben einfach unerlässlich“.

Foto: Bella Götzmann GAB-Covermodel-MakingOf-2 Foto: Bella Götzmann GAB-Covermdoel-Makin-of-3 Foto: Bella Götzmann GAB-Covermdoel-Makin-of-4 Foto: Bella Götzmann GAB-Covermdoel-Makin-of-5 Foto: Bella Götzmann GAB-Covermdoel-Makin-of-6 Foto: Bella Götzmann GAB-Covermdoel-Makin-of-7

Luis ergänzt: „Es kommt mir immer noch ein bisschen wie ein Fiebertraum vor. Ich hab‘ meinen Traum gelebt. Und jetzt, wo ich die ersten Ergebnisse gesehen habe, bin ich umso mehr excited auf das fertige Magazin. Die Eindrücke, der Support vom Team, die Ergebnisse – das Gesamtpaket war einfach Bombe und ich würde immer wieder in dieser Konstellation shooten“. In der nächsten Ausgabe des GAB Magazins präsentieren wir das Ergebnis!

www.hanskeller.com