GAB-Covermodel 2021 – Das Live-Casting

× Erweitern Foto: Hans Keller Covermodel Benjamin GAB Covermodel 2020 Benjamin aus Frankfurt sagt: Sei dabei!

Foto: Hans Keller

Wer wird in diesem Jahr GAB-Covermodel und kommt auf die Titelseite? Zusätzlich zum Online-Casting gibt’s bei „Queer im Bett“ die Möglichkeit, live am Wettbewerb teilzunehmen!

Die GAB-Aktion rund um den CSD Frankfurt wird in diesem Jahr zum Sommer-Burner und läuft zweigleisig: Neben der Möglichkeit sich online zu bewerben, kann man sich auch am 14. und 15. August im Rahmen des „Queer im Bett“-Festivals vor Ort in der GAB-Casting-Lounge für die GAB-Kamera posieren und am Contest teilnehmen. Wie immer ist die komplette LSBTIQ*-Community zur Teilnahme eingeladen. Wer online teilnehmen möchte, sendet ein Bewerbungsfoto an die Redaktion – die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr hier!

Nach dem „Queer im Bett“-Wochenende werden die Fotos auf unserer Website veröffentlicht und die Web-Besucher*innen können per E-Mail ihre Stimme für den jeweiligen Favoriten abgeben – wer am Ende die meisten Stimmen gesammelt hat, wird GAB-Covermodel 2021.

Der Frankfurter Fotograf Hans Keller wird das neue GAB-Covermodel in seinem Studio professionell in Szene setzen – Ruhm und Ehre folgen dann von selbst!

× 1 von 3 Erweitern gab 01 2018 × 2 von 3 Erweitern Gab Covermodel 2020 × 3 von 3 Erweitern gab 01 2020 Prev Next

GAB Covermodel-Contest 2021, Online-Casting noch bis Sonntag 15.8., 24 Uhr, Live-Casting bei „Queer im Bett“, 14. und 15.8., ab 16 Uhr, die Casting-Galerie wird in der Woche nach „Queer im Bett“ online gestellt, mehr Infos zu Hans Keller über www.hanskeller.com