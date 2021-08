GAB Covermodel 2021 – Das Voting

× Erweitern Foto: bjö, Illu: Lulu GAB Covermodel 2021 Jessica Walker drückt die Daumen für die Kandidat*innen 2021!

Rund um den Frankfurter CSD 2021 und beim Queer im Bett Festival haben wir zum GAB Covermodel Casting aufgerufen – und hier kommen die Kandidat*innen, die sich dem Voting der GAB-Leser*innen stellen!

Am Voting teilzunehmen ist ganz einfach:

Check’ die Galerie der Kandidat*innen, wähle deinen Favoriten aus, merke dir die Bildnummer (nicht die Nummer auf der Tafel, sondern die Bildnummer, die unter dem Bild steht!).

Anschließend am Ende der Galerie im Formular aus dem Drop-Down-Menü die Bildnummer auswählen, Formular ausfüllen und absenden.

Wer bis zum 13. September 2021 die meisten Stimmen gesammelt hat, wird das GAB Covermodel 2021!

Der Frankfurter Fotograf Hans Keller, der in den vergangenen Jahren bereits einige GAB-Covermodels fotografiert hat, setzt auch das neue GAB-Covermodel 2021 in seinem Frankfurter Studio im Rahmen eines professionellen Fotoshootings technisch und künstlerisch perfekt in Szene.

www.hanskeller.com

Foto: bjö 01 Foto: bjö 02 03 Foto: bjö 04 05 Foto: bjö 06 07 Foto: bjö 08 09 Foto: bjö 10 Foto: bjö 11 12 Foto: bjö 13 14 Foto: bjö 15 Foto: bjö 16 Foto: bjö 17 18 19 Foto: bjö 20 21 Foto: bjö 22 23 Foto: bjö 24 25 Foto: bjö 26 27 Foto: bjö 28 Foto: bjö 29 Foto: bjö 30