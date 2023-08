GAB Covermodel 2023 Voting: Die Top Ten!

× Erweitern Foto: Sora Shimazaki, pexels.com, gemeinfrei

Die Beteiligung beim diesjährigen GAB-Covermodel-Contest am Wochenende des CSD Frankfurt war immens: 186 Fotos zählt unsere Online-Galerie, und die GAB-Leser*innen haben ihre Stimmen abgegeben.

Hier kommen die von euch gewählten Top 10, die sich erneut eurem Voting stellen!

Wer bis zum 11. September die meisten Stimmen sammelt, wird GAB Covermodel 2023!

Das Shooting

Als GAB Covermodel ist man in guten Händen: Der Frankfurter Fotograf Hans Keller setzt das GAB Covermodel 2023 professionell in Szene. In seinem Fotostudio entstehen in lockerer Atmosphäre verschiedene Aufnahmen, die nicht nur als Covermotiv dienen, sondern auch als Galerie im GAB Magazin erscheinen – so kann das GAB Covermodel verschiedene Facetten der Persönlichkeit zeigen. www.hanskeller.com

Gay Cruise 2024

Das GAB Covermodel 2023 bekommt außerdem die Möglichkeit, zusammen mit einer Begleitung nach Wahl an der Spartacus Gay Cruise 2024 teilzunehmen! Die Mittelmeer-Kreuzfahrt findet vom 9. bis 16. Oktober 2024 statt und führt von Athen über Mykonos, Zypern, Tel Aviv bis nach Kreta. Das GAB Covermodel und die Begleitperson sind in einer Doppelkabine dabei! www.spartacus.cruises

Die Top 10 des GAB Covermodel Contest 2023:

Foto: GAB #185 Foto: GAB #178 Foto: GAB #105 Foto: GAB #186 Foto: GAB #006 Foto: GAB #032 Foto: GAB #150 Foto: GAB #037 Foto: GAB #095 Foto: GAB #086

