× Erweitern Foto: Galerie Muschik „James Rizzi” James Rizzi „Fun With Friends”, 30x40 cm

Kunst ist was Großartiges – und das Tollste: Kunstwerke kann man nicht nur in Museen oder Galerien besichtigen, man kann sie sich auch nach Hause holen. Zum Beispiel mit der Aschaffenburger Kunstgalerie MUSCHIK. Mit der großen Auswahl von über 500 Werken von Malerei und Skulpturen über zu Glaskunst oder Kunstdrucken verschiedener Künstler*innen finden hier alle Kunstliebhaber*innen das passende Stück.

× Erweitern Foto: Galerie MUSCHIK „GalerieMuschik-Ansicht“

In der Liste der von der Galerie MUSCHIK vertretenen Künstler*innen tauchen viele bekannte Namen auf: James Rizzi, Udo Lindenberg, Janosch, Martin Sonnleitner oder James Francis Gill. Aber egal ob man Kunst-Neuling oder -Kenner*in ist: das wichtigste Auswahlkriterium sollte immer sein, dass ein Werk einen persönlich anspricht, berührt und mitnimmt.

× Erweitern Foto: Galerie Muschik „MartinSonnleitner“ Martin Sonnleitner „Coco”, 100x80 cm

Über die Website der Galerie kann man sich einen ersten Eindruck verschaffen. Am besten schaut man sich ein Werk aber vor Ort an – denn erst in der unmittelbaren Gegenüberstellung entwickeln zum Beispiel Gemälde oder Skulpturen ihre wahre Ausstrahlung. Das kompetente Galerie-Team nimmt sich gerne Zeit für die Beratung bei der Auswahl und kümmert sich bei Bedarf auch um die passende Rahmung, Aufhängung und Lieferung. Der Galerie-Service umfasst auch die Reinigung und Restaurierung von Kunstwerken.

Galerie MUSCHIK, Roßmarkt 37, Aschaffenburg, www.galerie-muschik.de