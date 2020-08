Galileo ist zurück!

× Erweitern Foto: Galileo Sauna Galileo Sauna

Nach langer Pause kann das Galileo-Team die Mannheimer Sauna ab dem 1. September wieder eröffnen.

Wie gewohnt finden die Wellnesstage, die XL-Wochenenden oder der Mixed-Day am Donnerstag statt, auch die Ruhekabinen und Ruheflächen stehen zur Verfügung. Lediglich die Dampfsauna darf vorläufig nicht in Betrieb genommen werden. „Die darin befindliche Dusche ist aber zugänglich und schafft mehr Kapazität und Platz“, erklärt das Team. Anmelden muss man den Besuch nicht, die Kontaktdaten werden hinterlassen, eine Ausweiskontrolle erfolgt allerdings nicht. „Noch nie hat sich unser gesamtes Team so auf Besuch gefreut“, heißt es im Newsletter der Galileo Sauna. Auf geht’s!

Galileo Sauna, O7 20, Mannheim, www.galileo-sauna.de