Galileo X-Mas- und Silvester-Specials

Wer’s an den Feiertagen gerne warm hat, sollte sich das Angebot der Galileo Sauna nicht entgehen lassen: Am 24.12. bleibt der Ofen zwar aus und die Sauna geschlossen, dafür gibt’s gleich im Anschluss mit dem X-Mas-Special eine tolle Entschädigung: Vom 25.12. ab 13 Uhr bis zum 27.12. um 1 Uhr hat die Galileo nonstop geöffnet – 36 Stunden Weihnachts-Saunaspaß unlimited. An Silvester gibt’s ebenfalls fast grenzenlosen Saunaspaß: Vom 31.12. ab 13 Uhr bis zum 2.1. 1 Uhr folgt der nächste Sauna-Marathon von 36 Stunden – natürlich mit einem Silvester-Mitternachtssekt auf’s Haus!

Galileo Sauna, O7 20, Mannheim, www.galileo-sauna.de