Ganz schön kuschelig!

Was gibt es Schöneres, als sich nach dem Duschen in ein flauschiges Handtuch einzumummeln? Diesen Luxus kann man auch wunderbar verschenken. Inspiration findet man im Frankfurter Fachgeschäft Betten Zellekens, das auch eine exquisite Adresse für qualitativ hochwertige Badtextilien ist.Hier findet man zum Beispiel die luxuriösen Handtücher der portugiesischen Firma Graccioza. Die Serie „Egoist“ ist gewebt aus feinster ägyptischer Baumwolle mit extralangen Fasern und kommt in vielen Farben. Für noch größere Saug- und Strapazierfähigkeit sind die Tücher vorgewaschen und vorgeschrumpft, ihre Walkfrottee-Qualität machen sie füllig und extraweich und die hochwertige Verarbeitung mit den abgerundeten Ecken garantiert eine lange Lebensdauer. Obendrein sind sie schadstofffrei und nachhaltig produziert – da kuschelt es sich auch noch mit gutem Gewissen. *bjö

Betten-Zellekens Flagship Store, Hanauer Landstr. 174, Frankfurt, weitere Filialen: Sandgasse 6, Frankfurt und Waisenhausstr. 2, Bad Homburg, Webshop auf www.betten-zellekens.de