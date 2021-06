Gartenkultur mit Möbel + Design

× Erweitern Foto: Fermob Möbel + Design

Bereit für den Sommer? Ein Balkon, eine Terrasse oder gar ein Schrebergärtchen sind gerade in Pandemiezeiten Gold wert. Natürlich möchte man sich die eigene Freiluft-Oase so hübsch und gemütlich wie möglich einrichten.

In puncto Outdoormöbel ist der französische Hersteller Fermob ein echtes Kleinod: Seine farbenfrohen Tische, Stühle, Hocker, Sitzgruppen und Bänke, sowie die passenden Accessoires wie Kissen und Outdoortextilien bringen mit ihrer Leichtigkeit ein erfrischendes „savoir vivre“ in den eigenen Wohlfühlort.

Auch stimmungsvolle Beleuchtung gibt’s von Fermob: Klassiker sind bereits die Leuchte Balad mit ihrem charakteristischen Henkelgriff und die kugelrunde Tischleuchte „Mooon!“ mit ihrem farbigen Standfuß. Beide Modelle gibt es jeweils in sechs Farben und drei Größen.

Lustig sind außerdem die Girlande Hoop mit ihren ringförmigen LEDs und der leuchtende Sitzhocker Inouï. Neu ist Apolô in einer klassischen Glühbirnen-Optik, die als Tischlampe oder Hängeleuchte einsetzbar ist. Alle Modelle sind stoßfest, wasserdicht, kabellos, haben mehrere Lichtstufen und leuchten draußen mit den akkubetrieben LEDs rund sieben Stunden.

Die Fermob-Gartenkollektion kann man schön bei Möbel + Design in der Bockenheimer Ladengalerie an der Leipziger Straße / Adalbertstraße erleben, derzeil noch als Click and Meet nach vorheriger Anmeldung.

Möbel + Design, Leipziger Str. 5, Frankfurt, www.moebel-design-frankfurt.de