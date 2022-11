Gastro-Tipp von Peter Zamer: Leib & Seele

× Erweitern Foto: pez

Auf dem ehemaligen Bockenheimer Campus der Universität erwacht längst neues Leben: Da wo der 2014 der legendäre Uni-Turm gesprengt wurde, sind die Hochhäuser gewachsen, die Fassade der alten Sternwarte ist renoviert, Hotels öffnen ihre Pforten für Messegäste, und dazu kommt auch die Gastronomie.

Inmitten moderner, funktional beeindruckender Kristallpaläste ist das ehemals an der Hauptwache beheimatete Restaurant Leib & Seele eingezogen; als „Leib & Seele 21 West“ haucht es dem neuen Viertel genau das ein, nämlich Leib und Seele. Mit viel Geschmack ist es den Gestaltenden gelungen, den hallenartigen Innenraum wie ein elegantes Brauhaus wirken zu lassen. Ohne kitschige Accessoires, sondern mit viel Holz und Spaliergittern entsteht sofort eine unglaublich gemütliche Atmosphäre, die etwas Gewachsenes zu haben scheint – etwas, was man hier eigentlich am wenigsten erwartet hätte.

Dazu kommt ein locker kollegiales Team von jungen Mitarbeitenden, das freundlich und aufmerksam allen Wünschen der Gäste entgegenkommt. Passend dazu gibt es auf der Speisekarte moderne deutsche Küche (Frankfurter Schnitzel 16,90 Euro), auch Flammkuchen (ab 10,50 Euro), Komplett-Burger (ab 16 Euro) und als besonderen Business-Service bereits ab 8 Uhr früh To Have- oder To Go-Frühstücke und belegte Brötchen. Wo beißen sich da Tradition und moderner Anspruch? Nirgends, das geht sehr gut, wie das Restaurant Leib & Seele 21 West beweist.

Leib & Seele 21 West, Senckenberganlage 21, Frankfurt-Bockenheim, Tel 069 713768290, Mo bis Fr 8 - 23, Sa und So 10 - 23 Uhr, leibundseele-21west.de