Gastrotipp von Peter Zamer: Eliá

× Erweitern Foto: pez Elia

Das Gallusviertel, eher bekannt als Lieferantenautobahn und Standort zahlloser Takeaways, kann auch ganz anders. Luxuriöse, feine griechische Küche findet auch im Gallus ein Zuhause. Mit dem Eliá auf der Frankenallee ist ein begehrter Anlaufpunkt für Feinschmecker entstanden: Ein exquisites Restaurant, das seine ursprünglich in der griechischen Küche beheimateten Rezepte zu gehobenen Kreationen entwickelt hat und mit weit über dem Standard liegenden Zutaten verfeinert. Chef Pavlos Maios sagt „Das Gyros ist hier bei uns einmalig. Es wird dank der Verwendung von hochwertigem Black-Angus-Rindfleisch zum edlen Hauptgericht“ (29,80 Euro), und er beschreibt damit recht gut, wie es das Eliá anstellt, der heimatlichen Küche mit innovativem Einsatz, neuen Stil und neue Delikatesse zu verleihen. Die Vorspeise beweist neben der kulinarischen Finesse auch das künstlerische Auge der Köche. So wird das Tarama (7,80 Euro) ein kleines Kunstwerk zum Essen – wie eine Mousse schmilzt der Kaviarrogen sanft auf der Zunge. Der Geschmack des nun folgenden Moshari Giovetsi (26,40 Euro) ist unschlagbar: Das ist ein Gericht mit hochwertigem Kalbfleisch und Reisnudeln, das am hereingerollten Tisch kurz flambiert wird und dann direkt aus dem Käselaib auf den Teller kommt. Genießen kann man all das im großen Gastraum des Eliá und sich dazu mit einem edlen Weinangebot verwöhnen. Nur rechtzeitig reservieren sollte man, damit dem Feierabend-Griechenland-Urlaub auch nichts in die Quere kommt.

Eliá Restaurant im Saalbau Gallus, Frankenallee 111, Frankfurt, Tel 069 97319661, Mo bis Fr 11:30 – 14:30 Uhr + 17 – 22:30 Uhr, Sa 17 – 22:30 Uhr, So 11:30 – 22:00 Uhr, elia-frankfurt.com/