Gastrotipp von Peter Zamer: Elia

× Erweitern Foto: pez Elia

Wie selten zuvor überkommt uns derzeit die Sehnsucht danach, dass dieser Sommer doch endlich aufhören möge und zugleich, dass er bitte nicht schon endet. Der Wunsch nach Abwechslung, Zerstreuung und nach Urlaub hat jeden erreicht, und umso erfreulicher ist es, dass doch ein wenig Abhilfe geschaffen werden kann.

Mit einem Besuch im Eliá vergisst man nur zu leicht die Umgebung und lässt sich kulinarisch ans Mittelmeer verführen.

Die Freundlichkeit, mit der einen das Team von Chef Pavlos Maios durch die Abendreise begleitet, sowie ein frisch renoviertes geschmackvolles Interieur mit eleganter Beleuchtung, Geschirr und Besteck von besonderer Schönheit – all das bildet den Rahmen fürs Wohlgefühl und die kommenden Köstlichkeiten.

Griechisch inspiriert und zugleich individuell variiert, bietet die Karte Gerichte in erstklassiger Qualität und feiner Würze: die zart-weißen Calamari vom Backofen, gefüllt mit Zwiebeln, in Fleischtomatensauce, abgeschmeckt mit Nelken und Rotwein seien hier in ganzer Länge erwähnt. (23,80 Euro).

Doch auch wer Klassiker wie Bifteki, Suvlaki oder Moussaka bestellt, wird sich wundern, was die Köche des Eliá optisch und geschmacklich auf den Teller zaubern. Nehmen wir doch die letzten Tage auf der Außenterrasse mit, vielmehr lassen wir uns mitnehmen, weil es gut tut …

Eliá Restaurant im Saalbau Gallus, Frankenallee 111, Frankfurt, 069 97319661, Mo bis Fr 11:30 – 14:30, 17 – 22:30, Sa 17 – 22:30, So 11:30 – 22:00 Uhr, www.elia-frankfurt.com