Gastrotipp von Peter Zamer: Peter Pane

× Erweitern Foto: pez Peter pane

Peter Pane und die Küche von Zimmerland: Fast vierzig ihrer Art gibt es bundesweit, und nun kann sich auch Frankfurt mit der im August eröffneten Filiale als eine weitere Perlein die Peter Pane-Erfolgskette einreihen.

Günstig platziert unter den Kinosälen des Metropolis am Eschenheimer Turm hat der Burgergrill dann auch reichlich zu tun, um in schnellem Tempo und bei heißen Beats die vielen Gäste zu verköstigen, die besonders zur Kino-Stoßzeit versorgt werden wollen; versorgt mit einer Auswahl von saftigen Kombinationsburgern (6,90 bis 14,60 Euro plus Extras), bunten Salaten, hausgemachten Limonaden und Drinks.

Anstelle einer Speisekarte kriegen wir von den netten Peter Pane-„Lost“-Boys (und -Girls) ein kleines Buch ausgehändigt, und siehe da: Ob vegetarisch oder mit Angus Beef – hier findet jeder wie auf einer Schatzkarte sein „Brötchen“, von Mehrkorn bis classic. Hinzu kommen vergünstigte Menüvorschläge, Desserts, Cocktails und Starter. Megaschön ist dabei die mengenmäßig unbegrenzte Saucenauswahl auf den Tischen, mit der jeder seinen Teller zur Palette machen kann und damit seine (hiermit sehr empfohlenen) Trüffelfritten (7,90 Euro) bepinseln kann.

Die raffiniert beleuchtete Einrichtung mit Bambuslatten, Brettern, Tauen und Pflanzenwerk versetzt uns direkt nach Nimmerland, in das Reich von Peter Pan, wo niemand erwachsen wird und wo man nur an etwas glauben muss, und es passiert. Das sollte man doch mal ausprobieren, oder?

Peter Pane – Burgergrill & Bar, Eschenheimer Anlage 40, Frankfurt, Tel.069 90557640, tägl. 11 Uhr – open end, www.peterpane.de