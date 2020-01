Gastrotipp von Peter Zamer

× Erweitern Foto: pez Onocubes

Dass man hier mit Humor und Kreativität zur Sache geht, stellt sich schon beim Betreten des Restaurants heraus. Oberhalb des Grüneburgwegs auf der Eschersheimer Landstraße erwartet den Gast die wohl wildeste Eingangstüre der Stadt: Sie verbirgt sich hinter grünem Monstera-Blattwerk und anderen Pflanzenteilen, und den Eintretenden bleibt nichts anderes übrig, als sich durch den Pflanzendschungel zu schieben, um ins Lokal zu gelangen.

Das ist die Mühe aber auch wert, denn wie ein atmendes Bühnenbild entfaltet sich der kleine Gastraum voller Requisiten in schummrig bunter Beleuchtung. Sehr freundlich wirkt dieses Konzept, denn alles behält seinen eigenen Charakter, irgendwo zwischen Kunstatelier, Sea-Life und Garage. Mobiliar und Geschirr sind korrekt auf shabby chic umgearbeitet worden.

Die gleiche kreative Sorgfalt finden wir auch auf der Speisekarte: Sie besteht in der Hauptsache aus optisch ansprechenden Bowls-Varianten (12,90 bis 15,90 Euro), die aber jede für sich kulinarisch derart aufregend zusammengestellt ist, dass sie in Schmackhaftigkeit, Gesundheit und Essvergnügen, keinerlei Wünsche offenlässt. Ob mit Lachs, Chicken oder Veggie, die Küche zaubert mit Avocado, Mango, Edamame … sowie mit geheimnisvollen Specialsaucen entsprechend wilde Genüsse in unsere Schüsseln. Ein großer Spaß!

Onocubes – Fusion Kitchen & Craft Boutique, Eschersheimer Landstr. 66, 069 Frankfurt, 97764515, Di bis Fr 11:30 – 15:30 und 18 - 22:30, Sa und So 13:30 – 22:30 Uhr, montags ist Onobreak (Ruhetag), www.onocubes.de