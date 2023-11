Gay-Comedy: Smiley

× Erweitern Foto: Theatergastspiele Fürth Ein ungleiches Paar: Der intellektuelle Kunstliebhaber Bruno (Lukas Johne, rechts) und Szene-Held Alex (Fabian Kuhn, links).

Die schwule RomCom des katalanischen Autors Guillem Clua begeistert nicht nur als Film und Kurzserie auf Netflix, sondern jetzt auch auf der Bühne der Hugenottenhalle Neu-Isenburg.

Einer japanischen Legende zufolge steuert das Schicksal die Liebe und führt zwei Menschen, die einander finden soll, über kurze oder lange Wege irgendwann auch zusammen. So soll es also auch bei Alex (Fabian Kuhn) und Bruno (Lukas Johne) geschehen, doch könnten die beiden unterschiedlicher nicht sein: Alex verbringt seine Zeit am liebsten im Gym, auf der Couch und in seiner Stamm-Szenekneipe, während der intellektuelle Architekt Bruno eher auf Kunstvernissagen anzutreffen ist. Aus einer Affäre könnte mehr werden, doch bevor sich ihre Gegensätze wirklich anziehen können, durchlaufen die beiden Wechselbäder der Gefühle, in denen sie nicht immer nur zu zweit sitzen ...

Foto: Theatergastspiele Fürth

In Barcelona ist die Komödie des Dramatikers Guillem Clua ein echter Hit, der nach wie vor den Club Capitol füllt. Die Theatergastspiele Fürth unter der Leitung des auch regieführenden Intendanten Thomas Rohmer bringen das Stück im Herbst erstmals auf die Bühnen Deutschlands – die Tour führt sie am 5. November auch in die Hugenottenhalle. Ein Top-Termin für alle, die ansonsten langsam im Herbst-Blues zu versinken drohen.

5.11., Hugenottenhalle, Frankfurter Str. 152, Neu-Isenburg, 18 Uhr, www.theatergastspiele-fuerth.de