× Erweitern Foto: Gay Heidelberg Manuel vom Team Gay Heidelberg ist der Initiator der Ü45 Gay Connect Disco.

Eine neue Partyreihe in Heidelberg richtet sich an schwule Männer ab 45 Jahren. An jedem ersten Freitagim Monat findet die „Ü45 Gay Connect Disco“ im Queer Space Heidelberg statt. Das Besondere: Die Party startet bereits um 20 Uhr und endet pünktlich um 22:30 Uhr. Und ganz nebenbei kann man auch noch neue Kontakte knüpfen und Freundschaften starten. Manuel vom Team Gay Heidelberg erklärt im Interview die Idee.

Manuel, wer steckt hinter der Ü45 Gay Connect Disco und wie seid ihr auf die Idee gekommen?

Als Heidelberger bin ich sehr stolz darauf, dass die Stadt seit letztem Sommer einen Queer Space hat. Ich habe das als Gelegenheit gesehen, den Queer Space für wichtige Bedürfnisse schwuler Männer ab 45 oder 50 zu nutzen. In der Regel sind uns Aktivitäten am Tag wichtiger als zum Beispiel abends nach Mannheim zu fahren und dort um Mitternacht Leute zu treffen. Das ist mir und anderen oft zu anstrengend. Es gibt auch keine Disco oder Veranstaltung in der Region, die sich an schwule Männer richtet, die nicht jung sind. Ich habe mit meinem Mann Niko und Richard, einem Freund von uns, von meiner Idee erzählt; es war dann nicht so schwer, sie davon zu überzeugen. Als nächsten Schritt haben wir unsere Idee beim Queer Space Community Meetup vorgestellt. Da fand man unsere Idee sehr gut. Die erste Party im Februar haben wir drei allein organisiert, für die zweite Party im März hatten wir schon acht freiwillige Helfer. Die Idee ist auch, dass wir unsere Freizeitaktivitäten mit anderen Aktivitäten erweitern, also mal ins Kino gehen, zu Dating-Meetups einladen oder wandern gehen.

Gibt es sowas wie einen Alterscheck beim Einlass?

Nein, es gibt keinen Alterscheck. Die Idee ist nicht, dass ausschließlich Männer über 45 kommen, sondern eher, dass wir eine Art „Zentrum“ für Ü45-Männer sind. Alle schwulen Männer sind eingeladen, die jüngere und die ältere Generation, um gemeinsam zu tanzen und miteinander ins Gespräch zu kommen.

Im vergangenen Sommer ist mir in Karlsruhe bei der Party am Abend des CSD aufgefallen, dass auf der Tanzfläche viele junge Leute waren, die alle jubelten und plauderten; die Älteren waren nur am Rand der Party und wirkten isoliert. Das ist mir auch auf anderen Partys in aufgefallen. Jetzt übernehmen wir die Tanzfläche und alles dreht sich um uns!

Expand Foto: Gay Heidelberg

Welche Musik spielt ihr?

Die Musik ist hauptsächlich Disco und Pop aus den 80er und 90er Jahren bis heute. Im März hatten wir zum Beispiel Musik von Erasure, Soft Cell, Freddie Mercury, Madonna, Kylie Minogue, The Weekend, Prince, David Bowie, George Michael, Depeche Mode, The Cure, Level 42, Pet Shop Boys, Prodigy, Faithless, Clean Bandit, Sam Smith, Darude, Rihanna, der Love Parade 2001 Song, Bonobo, Orville Peck, Daft Punk, Whitney Houston, Chvrches, Duboss, Dua Lipa, Hercules & Love Affair, Sophie Ellis Bextor, Moby, Frankie goes to Holywood, David Guetta & Sia, Abba 2024, Troye Sivan. Viele der Songs vorab per E-Mail vorgeschlagen, um uns besser vorzubereiten, andere Musikwünsche versuchen wir vor Ort zu erfüllen.

Unser Resident-DJ Richard XPUK ist ein echter Pop-Enthusiast und hat viel Erfahrung im Mixen und entscheidet spontan, je nachdem, wie die Leute reagieren. Er ist das große Disco-Geheimnis unserer Party!

Man muss schon pünktlich sein, denn ihr startet bereits um 20 Uhr und um 22:30 Uhr ist die Party vorbei; warum so früh?

Wir starten früh, weil wir nicht so lange darauf warten wollen, ins Wochenende zu starten! Die Uhrzeit ist gut, um von der Arbeit nach Hause zu kommen und gemütlich zu Abend zu essen und dann mit der S-Bahn in die Heidelberger Altstadt zu fahren. Das bewahrt auch davor; nicht auf die Couch zu fallen, Fernsehen zu schauen und eventuell dann zu entscheiden, nicht mehr auszugehen.

Und wir enden so früh, damit genug Zeit ist, dass sich alle bis 23 Uhr entspannt verabschieden können und dann noch ihre Züge nach Hause, ins Neckartal, Mannheim oder Ludwigshafen, zu erreichen. Meistens bilden sich kleine Gruppen, die gemeinsam den Zug nehmen. Und diejenigen, die möchten, können im Anschluss an unsre Party die Nacht irgendwo anders fortsetzen.

Als nicht-kommerzielle Veranstaltung wollen wir zum einen nicht so lange warten, bis der letzte geht, aber auch nicht, dass in den letzten Minuten noch Gäste erscheinen.

2.5., Queer Space, Am Karlstor 1, Heidelberg, 20 – 22:30 Uhr, mehr Infos über gayheidelberg.de