Normalerweise gehen Politiker nach Beendigung ihrer Karriere in die Wirtschaft oder werden Berater. Es geht aber auch ganz anders! Das beweist Kai Klose, Hessens ehemaliger Sozialminister, der mit seinem Ehemann Jochen vor einigen Monaten das Gay Country House „Bellaugello“ im italienischen Umbrien übernommen hat. „Nachdem wir beide fast 25 Jahre mehr oder weniger in Bürojobs gearbeitet hatten, wollten wir nochmal etwas anderes machen“, erzählt Klose. Für den Entschluss kamen mehrere Dinge zusammen: „Vor allem wollten wir einfach mehr Zeit zusammen verbringen, mehr draußen sein und einen großen Garten haben“, erklärt Klose. „Das Bellaugello kennen wir seit 2017. Wir waren selbst regelmäßig zu Gast und schon vom ersten Besuch an ist das ein Sehnsuchtsort geworden“. Der ursprüngliche Besitzer der idyllischen Anlage hat das Hotel aus der Ruine eines etwa 400 Jahre alten Bauernhauses renoviert und seit 2009 als Gay Country House betrieben. Als er im vergangenen Jahr seinen Ruhestand plante und Nachfolger suchte, beschlossen die beiden deutschen Stammgäste das Hotel zu übernehmen. „Mir war immer wichtig, zu verinnerlichen, dass Politik ein Zeitvertrag ist, und dass ich mir die Freiheit im Kopf erhalte, auch in ganz anderen Wegen zu denken. Das hat mich dann am Ende hierhergeführt“, schmunzelt Klose.

Somit sind die beiden nun Besitzer eines Bauernhauses inmitten der Natur auf einem gut 54 Hektar großen Gelände in idyllischer Hanglage am Waldrand mit Olivenhain und weitem Blick über das Chiascio-Tal. „Den Wald und die Olivenbäume bewirtschaften wir auch“, erklärt Klose. „Im Herbst wird geerntet“! Ein Swimmingpool, ein Jacuzzi und eine Sauna gehören ebenfalls zum Bellaugello. Im Haus selbst geht es sehr familiär zu: „Wir bieten jeden Morgen ein gemeinsames Frühstück und zwei- bis dreimal pro Woche ein optionales Dinner für alle“, erklärt Kai Klose. „Mit den anderen Gästen, wovon viele schon seit einigen Jahren Stammgäste aus der ganzen Welt sind, kommt man schnell in Kontakt. Aber wir haben einfach auch genügend Platz, um ganz in Ruhe zu relaxen. Der Garten ist groß, der Pool ist groß und die Suiten haben jeweils eigene Küchenzeilen“.

Man lebt hier mitten in der Natur – „trotzdem ist die nächste Ortschaft schnell erreichbar. In die Großstadt Perugia kommt man in 45 Minuten und selbst zum Meer ist es eine gute Stunde“, erklärt Klose. „Außerdem gehört Umbrien zu den italienischen Urlaubsregionen, die touristisch noch nicht überlaufen sind“. Klingt, als könnte das Bellaugello für noch mehr Besucher ein echter Sehnsuchtsort werden.

