Gay & Grey Mannheim

× Erweitern Foto: Logan Weaver, unsplash.com, gemeinfrei

Die gehören definitiv nicht zum alten Eisen: Bereits seit 2008 gibt es die Gruppe für ältere junggebliebene Schwule in der Mannheimer Metropolregion, die sich 2014 den Namen „Gay & Grey“ gegeben hat.

Entstanden aus einer PLUS-Selbsthilfegruppe sowie einer Freizeitgruppe sieht sich „Gay & Grey“ bei monatlichen Stammtischtreffen in Ludwigshafen und Mannheim, die von gemütlichen Abendessen bis zu Themenabenden mit Gastrednern reichen. Mit der Eröffnung des Mannheimer QZM ist im Sommer 2021 ein neuer Gay & Grey Stammtischort hinzugekommen.

Wie wichtig diese Treffen für die Teilnehmenden sind, ist Koordinator Klaus Schirdewahn insbesondere während der Corona-Shutdowns bewusst geworden – denn plötzlich gab es Gemeinschaft und Austausch nur noch per Zoom-Meeting.

Wer sich mit Gay & Grey“ vernetzen möchte, kann sich über die Email-Adresse der Gruppe an Klaus wenden und gleich bei den nächsten Treffen dabei sein. Außerdem stellt PLUS am 17. Februar im Rahmen des Info- und Diskussionsabends „Queere Vielfalt im Alter“ das Buch „Alt: Na und?“ vor, in dem Klaus Schirdewahn portraitiert wird. Thomas Heinrich wird das Portrait vorlesen; eine weitere Geschichtenlesung gibt Einblicke in schwules und lesbisches Leben im Alter.

Im Anschluss laden Thomas Heinrich, Klaus Schirdewahn, Angelika Weinkötz, Vorständin des AWO Kreisverband Mannheim, Sascha Brüning, in der Pflege tätig, und Margret Göth, LSBTI-Beauftragung der Stadt Mannheim, zum Gespräch.

17.2., Fritz-Esser-Haus, Weimarer Str. 30 – 32, Mannheim, www.plus-mannheim.de

Kontakt zur Gruppe „Gay & Grey“ gibt es über die E-Mail-Adresse gay.and.grey@web.de